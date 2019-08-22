متى تطعمين طفلك البيض؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 12:35 مساءً - متى أعطي طفلي البيض؟ سؤال يرافقه حديث عن الحساسية من البيض والتي قد يصاب بها بعض الأطفال بعد تناولهم البيض. الدكتور «عمر رشيد» اختصاصي طب الأطفال يجيب على هذا السؤال ويوضح لكِ سيّدتي فوائد ومضار البيض للأطفال. في أي عمر يقدم البيض للطفل؟ يقدم البيض للطفل عندما يبلغ عامه الأول، ويمكن في الشهر الثامن أيضاً.

يمنع منعاً باتاً تقديم البيض غير الناضج للطفل، فبعض الأمهات يعتقدن أنه أكثر فائدة.

البيض غير الناضج يسبب مشاكل هضمية ويكون ملوثاً بالسالمونيلا. كيف أقدم البيض لطفلي؟ قدمي له البيض على شكل قطعة أو قطعتين في البداية.

يمكن أن يكون التقديم بأي طريقة لكي تكتشفي إذا كان طفلك يعاني من حساسية البيض أم لا. ما هي أعراض حساسية البيض؟ تدميع العيون.

انتفاخ الوجه.

طفح جلدي.

سيلان الأنف.

حكة في الجلد.

ألم في الحلق. Advertisements متى تنتهي حساسية البيض لدى الطفل؟ تنتهي حساسية البيض مع بلوغ طفلك عامه الثالث، وهذا لا يعني عدم استشارة الطبيب في حال ظهرت عليه أعراض الحساسية من البيض. فوائد البيض للطفل يقوي الذاكرة وينشط المخ بسبب احتواء البيض على الأوميغا 3، كما يحتوي على مادة الكولين الضرورية لبناء الخلايا العصبية وتقوية مراكز الذاكرة.

يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفتيامنيات وكذلك السيلينوم والكالسيوم.

يحمي بصر الطفل من أمراض الشبكية. يحمي الطفل من فقر الدم، وذلك لأن صفار البيض يحتوي على الحديد بنسبة عالية ويوصف للأطفال الذين يعانون من فقر الدم.

يحمي الطفل من السمنة.

يحافظ على صحة قلب الطفل.

يحتوي البيض المسلوق على مادة الأفوميكروجلوبيولين، وهي مادة تعمل على علاج الطفل من الرشح ونزلات البرد، وكذلك محاربة البكيتريا التي تصيبه بالاضطرابات المعوية. لذلك ينصح بتقديم البيض المسلوق للطفل في الشتاء، وفي فترة تغير الفصول. كيف تطعمين طفلك البيض؟ يفضل تقديمه مسلوقاَ للطفل.

يمكن أن يقدم مقلياً أو مضافاَ إلى طبق العجة اللذيذ.

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