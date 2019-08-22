كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 12:35 مساءً - الوقت ما بين الاستيقاظ من النوم وحتى موعد الخروج من البيت يكون قصيرا جدا، فكيف يمكن استغلاله للخروج مبكراَ وعدم تأخير أطفالك عن باص المدرسة، وخاصة إذا كنت أماَ عاملة وسوف تلحقين بهم أو سوف توصلينهم في طريقك إلى المدرسة؟

هذه المشكلة التي تواجه معظم الأمهات يشير إلى حلولها وعواقب الوقوع فيها الاختصاصي التربوي وحيد الفرمان كما يلي: عواقب التأخير الصباحي: يكره الطفل المدرسة بسبب العقاب المتكرر من المعلم لتأخيره عن موعد دق جرس الطابور الأول.

الضغط النفسي الذي يتعرض له الطفل يسبب تراجع مستواه الدراسي.

تأخر الأم عن عملها يؤدي لتوترها وتراجع مستواها في العمل وحصول زميلاتها على ترقيات من دونها.

في حال كانت الأم ربة بيت وتأخر أطفالها فهي تظل قلقة ومتوترة ولا تنجز أعمالها بسبب ما ينتظر صغارها من عقاب وتأنيب. كيف يمكن تنظيم هذا الوقت القصير؟ Advertisements في الليلة السابقة تأكدي من نظافة الملابس وكيها، ضعيها مكوية ومفرودة على الأثاث أو أماكن مرتفعة لكي يجدها الصغار بسهولة.

تأكدي من تجهيز الحقائب المدرسية من الصباح. راجعي محتويات مطبخك في المساء لتتأكدي من توفر الجبن والحليب.

تأكدي من وجود الأكياس للتغليف وكذلك الأوراق المجففة والمعقمة. اتفقي مع الأطفال على نوع وجبة الفطور لكي تعديها مبكرة ولا يتم الخناق الصباحي حول هذا أحبه وهذا لا أريده.

ضعي جدولاً أسبوعياً للإفطار، وآخر لشطائر المدرسة لكي تنهي الخلافات الصباحية التي تسبب التوتر وتضيع الوقت.

تأكدي من نظافة ولمعان الأحذية وقربها من الباب المنزل.

يجب أن تستيقظي مبكرة لإعداد صندوق المدرسة الخاص بكل طفل ويمكن إعداده في المساء وتسخينه صباحاً.

كيف يرتدي أطفالي ملابسهم بسرعة؟ خصصي وقتاَ لارتداء الملابس واضبطي ساعة إيقاف لتنبيه الصغار أن الوقت قد انتهى ويوشكون على التأخير.

يجب أن يرتدي الكبار ملابسهم بمفردهم، ويساعد الكبير شقيقه الأصغر. تخلصي من الملابس ذات الأزرار والأحزمة قدر المستطاع واختاري الملابس ذات السحابات" السوستة".

يفضل وضع مناشف على ملابس الصغار "اليونيفورم" خوفاَ من انسكاب الحليب أو بقع الطعام وتبدأين مرحلة جديدة وتحتاجين لوقت مضاعف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف أنظم وقتي في الصباح مع أولادي استعداداَ للمدرسة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.