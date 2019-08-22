فيتامينات يحتاجها الطفل للمذاكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 12:35 مساءً - للغذاء دور أساسي في نمو الطفل، كما أنه أيضاً ينشط ذاكرته المدرسية، ويزيد نشاطه، وهذا ما عليك أن تكوني متأكدة منه قبل بدء المدارس لتضمني وصوله إليه بصحة وذاكرة نشيطة.

اختصاصية التغذية والصحة لما النائلي، من مركز wellnes

الفيتامينات اللازمة لنمو طفلك:

1. فيتامين B6: فهو يعمل على إنتاج المزيد من المرسلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين مما يحفز الذاكرة. ومن مصادره الغذائية الموز، البطاطا، الجزر، السبانخ، الكبد، والأجبان.

2. فيتامين B12 : أيضاً ينشط الذاكرة ويدعم عمل الكبد والكلى. ومن مصادره الغذائية الحليب ومنتجات الألبان واللحوم.

3. فيتامين B1: وهو موجود في البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والبيض.

4. عوديه على تناول طبق السلطة المتنوِّع؛ فمحتوياته فيها العديد من مضادات الأكسدة، ويمكنك تقطيعها بأشكال خلابة تجذبه مع إعداد صوص من الجبن مثلاً لغمسها فيه.

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5ـ قللي من الدهون والوجبات السريعة والمشروبات الغازيَّة والحلويات.

6-امنعيه عن تناول الكافيين تماماً بعد فترة الظهيرة، وقبل الذهاب للنوم بنحو 6 ساعات.

• أفكار لتقوية الذاكرة قبل الامتحانات:

1. تخيلي معه: فيمكنك ربط صور بمواقف أو معلومات معينة تساعده في تذكرها.

2. استخدمي حاسة الشم: مثلاً اربطي له بين مادة الرياضيات ورائحة الجوافة.

3. الإبر الصينية: لا تستغربي من تعريضه للإبر الصينية؛ لتحسين ذاكرته وتخفيف توترته قبل بدء العام الدراسي.

• لتتجنبي أخطار الألعاب الإليكترونية:

1. تحدثي معه عن اللعبة التي يحبها، وسبب تعلقه بها.

2. حددي له وقتاً للعب بها حتى لا يدمنها.

3. يمكنك تفعيل جهاز مراقبة على مواقع الألعاب الإلكترونية.

4. شجعيه على شراء لعبة لتنمية الذكاء، فيبدأ في التخيل والإبداع.