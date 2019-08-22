ابنك في أول العام الدراسي ...كيف تتصرفين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أغسطس 2019 12:35 مساءً - قبل بدء المدارس، ستلاحظين أن طفلك سينتابه الشعور بالتوتر، وقد يصل إلى العصبيَّة في تصرفاته، فيما تسعين لتقليل حدة توتره والتحدُّث معه عن المخاوف، التي قد تنتابه من السنة الدراسيَّة الجديدة، وطمأنته،

«الخليج 365 وطفلك» التقت باختصاصيَّة علم النفس، رولا حمدون لتقدِّم لنا مجموعة من النصائح والخطوات في حالات معينة تساعدك على إعادة الهدوء لطفلك.

تابعيه باستمرار:

ـ عندما يتمرد على موعد النوم بين فترة وأخرى لا تتهاوني معه؛ كي يستيقظ نشيطاً.

ـ اهتمي بالبدء تحضيرات والرحلات، فهي بالنسبة له حالة مبهجة.

ـ حاولي أن تتواصلي مع أصدقائه تلفونياً قبل موعد المدارس؛ لتكوني مطمئنة على حاله لاحقاً.

اطمئني على حالته النفسية:

ـ اتركي له فرصة الحديث عن مشاكله والأسباب التي تضايقه منها، ما سيشجعه للحديث عمّا يحصل معه في المدرسة لاحقاً.

ـ حضري نفسك لاصطحابه إلى المدرسة لمرات، سواء سيراً على الأقدام، إذا كانت المدرسة قريبة، أو بالسيارة، واجعليه يستغنى عن الباص ليكون معك.

ـ تحدثي معه عن الأشياء الجديدة التي سيكتسبها في هذه المرحلة التعليميَّة الجديدة.

ـ احكي له عن قصصك المدرسيَّة كنوع من التشويق.

نصائح للأم إذا كان ابنها في الحضانة:

1. أشركيه معكِ في أنشطة متعددة؛ حتى تكسبيه المرونة.

2. حسني قدرته على الحركة فيجب أن يكون قد تمكن من الإمساك بالقلم وتحكم بالألوان.

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3. دربيه على الاعتماد على نفسه قبل 10 أيام من بدء العام الدراسي، فمثلاً ابدئي في تعليمه ارتداء حذائه، وأن يدخل الحمام بمفرده وهكذا حتى لا يخاف ويساعد معلمته.

4. صار بإمكانه توديعه من دون تكلف قبل ذهابه إلى المدرسة، فلا تشعريه أنك ما زلت خائفة عليه.

نصائح للأم إذا كان ابنها في المرحلة الابتدائية الأولى:

1. أكدي لطفلك أنه سوف ينجح، وامنحيه الثقة بنفسه.

2. واظبي على حضور اجتماعات الأهل، التي تبدأ قبل الدوام المدرسي في بعض المدارس، فهذا يظهر له مدى اهتمامك به.

3. حضري له دفاتره وأدواته المدرسية، ودعيه يشعر بالفخر لاقتنائها.

4. لاحقاً لا تسمحي له بإكثار النشاطات خارج إطار المدرسة، فهو بحاجة إلى الراحة.

نصائح للأم إذا كان ابنها في المرحلة الإعدادية الأولى:

1. تحلي بالصبر أثناء التعامل معه في هذه المرحلة، وابتعدي عن الشدة والتوتر، ففي هذه المرحلة يزداد عناداً فعززي ثقته بنفسه.

2. لا تجعليه يخجل من كشفه لأموره الخاصة أمامه، ومهم جداً معرفة أصدقائه وأهاليهم.

3. كوني حازمة معه ولكن بالمنطق، في تنفيذ ما تعتقدين أنه التصرف الأفضل والعادل.