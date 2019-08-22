نيجيريا تحتفل بـ3 سنوات دون شلل الأطفال

احتفت نيجيريا بمرور 3 سنوات خالية من وباء شلل الأطفال المتوطن، وقال مسؤولون إن التقدم الذي تحقق في مكافحة المرض قد يؤدي إلى إعلان خلو قارة أفريقيا بأسرها منه منتصف العام المقبل.







وقال مسؤولون إن الإنجاز المتمثل في مرور 3 سنوات خالية من المرض، يُطلق عملية في أنحاء القارة السمراء للتأكد من قضاء جميع الدول الـ47 التابعة للمنطقة الأفريقية بمنظمة الصحة العالمية على الفيروس.

آخر حالة إصابة بشلل الأطفال سجلت كانت في ولاية بورنو النيجيرية أغسطس/آب 2016.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "نحن على ثقة بأننا سنعلن قريبا شهادة بأن الدول قضت إلى الأبد على شلل الأطفال في القارة".

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شلل الأطفال عدوى فيروسية تهاجم الجهاز العصبي، ويمكن أن تسبب شللا دائما في غضون ساعات، والأطفال دون سن الـ5 الأكثر عرضة للإصابة لكن يمكن ضمان الحماية الكاملة للناس من خلال تطعيمات وقائية.







ولا يزال شلل الطفال متوطنا في أفغانستان وباكستان، لكن عدد الإصابات يتضاءل في أنحاء العالم بفضل حملات التطعيم المحلية والإقليمية المكثفة للرضع والأطفال.

وقال كليمنت بيتر، ممثل منظمة الصحة العالمية في نيجيريا، إن الأشهر الـ6 المقبلة "الأكثر أهمية" فيما يتعلق بإعلان أفريقيا خالية من شلل الأطفال.

وأضاف بيتر: "ستقدم نيجيريا بياناتها النهائية من أجل التقييم في مارس/آذار 2020، شريطة عدم ظهور حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال".

وأكمل: "إذا أكدت البيانات عدم ظهور حالات، فقد تحصل المنطقة الأفريقية بمنظمة الصحة العالمية على شهادة خلو من شلل الأطفال في منتصف 2020 على أقرب تقدير".



