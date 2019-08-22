3 نصائح قبل إجراء عملية جراحية.. التدخين يبطئ وتيرة الشفاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية 3 نصائح ينبغي اتباعها قبل الخضوع للجراحة، وهي الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة ومراجعة الأدوية.

ووفقا للمجلة، ينبغي الإقلاع عن التدخين قبل إجراء الجراحة بـ4 أسابيع لتجنب حدوث مضاعفات أثناء التخدير من ناحية ولتسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى، كما ينبغي الالتزام بعدم التدخين بعد الجراحة مباشرة.

وعن ممارسة الرياضة، قالت المجلة إنها تجنب حدوث مضاعفات من ناحية، وتساعد على تسريع وتيرة الشفاء من ناحية أخرى؛ لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة، إذا لم يكن هناك مانع طبي.

وبشأن مراجعة الأدوية؛ أوضحت أنه يتعين على المرضى مراجعة أدوية الأمراض المزمنة مع طبيب التخدير لمعرفة ما إذا كان من الضروري التوقف عن تعاطي أدوية معينة أو مواءمة جرعتها، وأن هذا ينطبق أيضا على المكملات الغذائية.