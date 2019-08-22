بينك تدافع عن الأمير هاري وميغان ماركل واستقدام مُربية ثالثة لطفلهما آرتشي

انضمت المغنية الشهيرة بينك لقائمة المشاهير الذين سارعوا للدفاع عن دوقي ساسكس هاري وميغان ماركل بسبب الانتقادات التي تعرضا لها على خلفية استعانتهما مؤخرًا بطائرات خاصة في تنقلاتهما الخارجية.

وطالبت المغنية البالغة من العمر 39 عامًا الناس بأن يكونوا أكثر لطفًا في انتقاداتهم بعدما وصفوا الزوجين بـ"المنافقيْن" على خلفية استعانتهما بـ 4 طائرات خاصة خلال 11 يومًا.

ونشرت بينك على حسابها في تويتر حيث يتابعها 32.1 مليون شخص من محبيها قائلة: "أشعر بسعادة لدفاع الناس عن الدوقين؛ فقد خرجت الأمور تمامًا عن نطاق السيطرة وأنا أدعوكم هنا لأن نكون أكثر لطفًا وأدعوكم لتظهروا ذلك أمام أطفالكم".

في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن هاري وميغان استقدما مؤخرًا ثالث مربية أطفال لابنهما آرتشي منذ ولادته، بعد أن تركت مربيتان العمل معهما خلال أسابيع.

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ورافقت تلك المربية الجديدة التي وصفتها ميغان بأنها "هبة من الله" عائلة هاري في آخر رحلتين قاموا بها هذا الشهر على متن طائرات خاصة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصدر مقرب من دوقي ساسكس قوله: "ترى ميغان أن تلك المربية الجديدة هبة لها من الله؛ فهي محترفة للغاية وتمتلك عددًا من سنوات الخبرة الطويلة في جعبتها، وقد استطاعت أن تتأقلم مع العائلة بشكل جيد بالفعل، كما أنها تتعامل بشكل رائع مع آرتشي وهي معجبة به، وهاري وميغان سعداء معها".

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