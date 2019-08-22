منْعُ حبيبة بوريس جونسون من دخول أميركا ورفض طلب التأشيرة الخاص بها

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإحراج الليلة الماضية بعد منع صديقته كاري سيموندز من زيارة الولايات المتحدة ورفض طلب التأشيرة الخاص بها.

وتقدمت كاري البالغة من العمر 31 عامًا بطلبٍ للحصول على تأشيرةٍ للذهاب إلى أمريكا خلال الأيام القادمة كجزءٍ من عملها مع مجموعةٍ بيئية مقرها الولايات المتحدة، لكن السلطات رفضت طلبها ومنعت دخولها؛ ما جعلها في موقفٍ حرج.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنَّ سبب الرفض يأتي من زيارةٍ استمرت خمسة أيامٍ قامت بها سيموندز إلى منطقة "صوماليلاند" شرق أفريقيا، وهي منطقة تمزقها الحرب الأهلية، مع صديقتها نيمكو علي الناشطة في مجال حقوق النساء والبيئة في حملةٍ من أجل مكافحة تشويه الأعضاء التناسليّة للنساء ومناقشة مسائل تخص النساء وتلوث البحر.

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يُذكر أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تمنعُ دخول كل سائحٍ زار العراق أو سوريا أو إيران أو ليبيا أو الصومال أو اليمن اعتبارا من الأول من شهر مارس العام 2011؛ إذ يُردُّ الطلب الذي يُقدم آليًا في تلك الحالة.

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