شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على جنينك واعرفى علامات الولادة المبكرة.. منها ألم أسفل الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الولادة المبكرة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة طفلك، وتحدث الولادة المبكرة قبل 37 أسبوعًا من الحمل، ومع ذلك فإن الأطفال المولودين قبل 34 أسبوعًا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المختلفة وتنتهي 75٪ من هذه الولادات بالوفاة، وفقاً لما ذكره موقع "مايو كلينيك".



الولادة المبكرة

علامات وأعراض الولادة المبكرة

عند ظهور أي من هذه الأعراض يجب عليك الذهاب إلى طوارئ أحد المستشفيات في أقرب وقت ممكن.

-تسرب السائل الأمنيوسي، إذا لاحظت الأم ذلك، فينبغي عليها زيارة الطبيب على الفور.

-تقلصات الرحم، الانقباضات المنتظمة والمتكررة، واحدة كل عشر دقائق، هي علامة على المخاض.

-تشنجات في الرحم، إذا كانت الانقباضات خفيفة، فقد تشعرين ببعض الألم في رحمك يمكن أن يخلط بينه وبين ألم البطن، خاصة إذا كان مصحوبًا بالإسهال.

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- تغييرات في الإفرازات المهبلية، يمثل وجود كمية أو سمك أكبر، بما في ذلك التغيرات في اللون، علامة أخرى على الولادة المبكرة.

-إذا كانت المرأة معرضة لخطر الولادة المبكرة، فلا يجب التغاضي عن هذه الأعراض، حتى ألم أسفل الظهر الخفيف أو الضغط على الأعضاء التناسلية (كما لو كان الطفل يضغط لأسفل) قد يشير أيضًا إلى اقتراب الولادة.

مخاطر الولادة المبكرة

من المهم للغاية الانتباه إلى الأعراض السابقة، لإنقاذ طفلك قبل فوات الأوان، حيث إن تجاهل هذه الأعراض قد يسبب وفاة الجنين، لهذا هناك ارتفاع فى معدل الوفيات المرتبطة بهذا النوع من الولادة.

كما قد يعاني الطفل المولود مبكرًا من العديد من المشكلات إذا لم يتلق رعاية طبية عاجلة، وبالتالي، إذا كنتِ تشعرين بألم خفيف في الظهر، أو ضغط في الرحم، أو تغير الإفرازات، راجعى طبيبك فورًا.