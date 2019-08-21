شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تعالج ألم الرقبة.. 9 حاجات لازم تعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الرقبة من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة اتباع بعض العادات السيئة سواء فى الجلوس أو استخدام الموبايل والكمبيوتر بكثرة، أو نتيجة الاصابة ببعض الأمراض ومشاكل الفقرات، وبعيدًا عن الأدوية والعقاقير هناك بعض الطرق التى تساعد فى علاج ألم الرقبة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic 1:ينصح بممارسة التمارين الرياضية المناسبة للرقبة والتى تساعد على تعزيز قوتها والتخلص من الألم. 2:تجنب حمل الأشياء الثقيلة التى تؤثر على صحة العضلات والرقبة.

الم الرقبة 3:الجلوس بوضعية صحيحة مع تغيير الوضعية باستمرار حتى لا تتأثر الرقبة وتتعرض للألم الشديد. 4:استخدام وسادة النوم الطبية التى تساعد على تسكين الألم والحد من الالتهاب. Advertisements 5:استخدام مسكنات الألم ولكن تحت إشراف الطبيب وذلك لاختيار النوع المناسب للحالة. 6:المواظبة على العلاج الطبيعى الذى يساعد على تخفيف الألم. 7: تجنب وضع الهاتف بين أذنك وكتفك عندما تتحدث، وينصح باستخدام سماعة رأس أو مكبر صوت بدلاً من سماعات التليفون. 8: تجنب حمل حقائب ثقيلة بأربطة فوق كتفك، لأنها تسبب إجهاد الرقبة. 9: ينصح بتجنب التدخين فقد أثبتت الدراسات أن له دور كبير فى إجهاد الرقبة والعضلات.

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