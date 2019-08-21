فوائد الشاي الاخضر الصحية

فوائد الشاي الأخضر عديدة لصحتك؛ فهو يحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين، ويعد مشروباً صباحياً رائعاً لأولئك الذين يرغبون في الحصول على دفعة أولية من الطاقة دون اندفاع الأدرينالين.

هذا النوع من الشاي غني جداً بمضادات الأكسدة، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة المعروفة لدى الإنسان، تحارب مضادات الأكسدة الأضرار المؤكسدة التي تسببها الجذور الحرة، والتي تعد واحداً من الأسباب الرئيسية للأمراض وطفرات الخلايا، أظهر شرب هذا الشاي باستمرار انخفاضاً في نمو الأورام المختلفة.

2- غني بالعناصر الغذائية

هذا الشاي طبيعي تماماً ولا تتم معالجته بمواد كيميائية مثل المشروبات الغازية والمشروبات الأخرى؛ فإنه يحتوي على معظم العناصر الغذائية سليمة عندما يصل إليك.

3- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

لهذا الشاي خاصة صحية جداً لقلبك، يمكن أن تمنع مختلف أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلل من خطر السكتات الدماغية، خلال الدراسات، وجد أن الأفراد الذين يشربون باستمرار أكواباً من هذا الشاي، هم أقل عرضة بنسبة 31٪ للوفاة من الأمراض المتعلقة بالقلب.

هذا الشاي يخفض الكوليسترول السيئ في الدم، الكوليسترول المنخفض يحمي القلب والأوعية الدموية من الدهون التي تتعثر في جدرانها، تناول هذا الشاي يوازن بين مستويات جيدة (HDL) ومستويات الكولسترول السيئ (LDL).

4- يحمي الدماغ

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واحدة من أهم فوائد هذا الشاي، هي الحماية التي يوفرها للمخ من التلف المعرفي، الذي ينتج عن مرض الزهايمر والشلل الرعاش.

أما بالنسبة لمرض الشلل الرعاش؛ فإن تأثير الشاي يبدو مشابهاً، يمكن لمستويات البوليفينول الغنية في هذا الشاي حماية الخلايا.

5- صحة الفم والأسنان

يحتوي على مركبات مضادة للجراثيم قوية داخلها، تدمر البكتيريا والفطريات السيئة، البكتيريا هي واحدة من الأسباب الرئيسية للتجويف، رائحة الفم الكريهة، وغيرها من مشاكل الفم، شرب هذا الشاي بشكل منتظم يقلل من حالات تسوس الأسنان، رائحة الفم الكريهة، ومشاكل الفم الأخرى غير المرغوب فيها.

6- استقرار نسبة السكر في الدم

أولئك الذين لديهم مستويات عالية من السكر في الدم أو الاستعداد الوراثي لمرض السكري من النوع 2، يمكن أن يلجأوا إلى هذا الشاي طلباً للمساعدة، بسبب وجود مركبات الفلافونويد القوية داخل هذا الشاي، ينتج الكبد نسبة أقل من الجلوكوز، هذا ينظم بشكل طبيعي مستويات السكر في الدم، وهو أمر رائع بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على طفرات السكر في الدم.

7- يعزز صحة العظام

العظام مهمة في عمل الجسم بأكمله، وحتى أكثر أهمية بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، هذا الشاي يزيد من كتلة العظام ويحمي أنسجة العظام من التعرض للتعرية.