صباح العربية | تمارين للتخلص من الذقن المزدوج وشد عضلات الوجه

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد الذقن المزدوج (اللغلوغ) مشكلة تعاني منها النساء و الرجال على حد سواء .. ويسارعون للجوء إلى عملية الذقن المزدوج للتخلص منها؟ الخبيرة الروسية نتالي تكشف لنا تمارين للوجه للتخلص من مشكلة الذقن المزدوج و تقوية عضلات الوجه بخطوات بسيطة

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