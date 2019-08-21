تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيزكيك الأوريو بالنوتيلا

القاهرة - لايف ستايل نقدّم لكِ اليوم وصفة شيز كيك الأوريو بالنوتيللا السهلة والسريعة من حساب @ahlam.cook على انستغرام، جرّبيها وأخبرينا برأيك.

المقادير ٢ علبة بسكويت دايجيستيف

١٠٠ جرام زبدة

٨ أكياس بسكويت أوريو أو أكثر بحسب الرغبة.

٣ مغلفات دريم ويب

٦ حبات جبنة كيري

علبة قشطة طريقة التحضير اطحني البسكويت الأوريو والدايجيستيف واخلطيهم سوياً.

قومي بتذويب الزبدة وامزجيها مع البسكويت المطحون.

ضعي الخليط في القالب من الأسفل والجوانب وأدخليه الثلّاجة.

قومي بخلط الدريم ويب والقشطة والجبن الكيري جيداً حتى تصبح كريمة هشّة وأضيفي إليها قطع من الأوريو المكسّر.

ضعي الخليط السابق من الكريمة والأوريو على الطبقة الأولى من البسكويت المطحون في القالب

لتزيين سطح الكيكة أضيفي أوريو مجروش وزيّنيه بالنوتيلا كما هو موضّح في الصور.- ملاحظة: يمكنك مضاعفة المكوّنات إذا كنتِ تريدون طبقات الكيكة أكثر ارتفاعاً. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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