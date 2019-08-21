تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سوفليه النوتيلا

القاهرة - لايف ستايل لعاشقات الشوكولاته النوتيلا حضري سوفليه النوتيلا حلي خفيفة وسريعة التحضير.

المقادير 2 بيض مفصول الصفار عن البياض

2 ملعقة كبيرة زبدة

1/2 كوب سكر ناعم

2 ملعقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا طريقة التحضير اخلطي شوكولاتة النوتيلا مع صفار البيض جيدا حتى تتمازج المكونات

اخفقي بياض البيض حتى يصبح مثل هشا و يتضاعف حجمه

اضيفي السكر السكر و اخلطي

اضيفي خليط البياض و السكر لخليط النوتيلا وصفار الببض و اخفقي جيدا

ادهني 2 طبق فرن صغير الحجم بالزبدة

وزعي الخليط في الأطباق و ادخليهم الفرن لمدة 15 دقيقة

اخرجي الاطباق من الفرن و اتركيهم لمدة خمس دقائق

عند التقديم رشي القليل من السكر البودرة على الوجه و قدميه ساخنا Advertisements قد يهمك ايضاً : تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الغريبة بالشوكولاتة النوتيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالشوكولاتة

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