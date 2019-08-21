طريقة التعامل مع الطفل الاتكالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:38 مساءً - يعاني بعض الأهل من «اتكالية» أطفالهم، ما يسبِّب لهم ضيقاً وحرجاً، وقد نبَّه «راشد السهل»، البروفيسور في علم النفس التربوي، إلى أن الأطفال يتعلمون الاتكالية كما يتعلمون أي شيء آخر، وأوضح أن الأطفال يبدأون تعلم الاتكالية، أو الاستقلالية في سن ثلاث سنوات، وهذا الأمر يعتمد على الأهل، فإذا كانوا اتكاليين، يصبح الطفل مثلهم، والعكس صحيح.

وعن صفات الطفل الاتكالي، قال البروفيسور «السهل»: «الطفل الاتكالي يصاحب أهله دائماً، وهو كثير الصراخ والعصبية، دائم الشكوى والبكاء، يميل إلى العزلة ويطلب المساعدة في كل أمر». أما بالنسبة إلى الأسباب التي تجعل من الطفل اتكالياً، فبيَّن أنها تتمحور حول مساعدته دون أن يطلب، قلق ذويه عليه وتدليله بشكل زائد، السخرية منه وتوبيخه ومقارنته بالآخرين.

الأفكار الخاطئة التي تسبب هذه الاتكالية

ما زال صغيراً ليعتمد على نفسه.

لا أعرف كيف أجعله يعتمد على نفسه.

اعتماده عليَّ يسعدني.

وقته غير مناسب لوقتنا.

نصائح في التعامل مع الطفل الاتكالي

لا تقولي لطفلك «أنت لن تتغير، أو لا يوجد فائدة من تعليمك».

عدم خدمة الطفل عندما يكون قادراً على خدمة نفسه.

عدم التركيز على سلبيات الطفل.

تجنب الاستجابة لاتكاليته والتفاعل معه.

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أما بالنسبة إلى طرق تعليم الطفل الاعتماد على نفسه، فأوضح البروفيسور «السهل»، أنه يجب على الوالدين:

تخصيص وقت لمحاورة الطفل في واجباته.

تحديد نشاط معين له.

تركه يعمل براحته.

التجاوز عن أخطائه.

إضافة إلى تقديم مكافأة تشجيعية له.

بعض الأمثلة على تعليم الطفل الاستقلالية

ترتيب سريره.

تجميع وترتيب ألعابه.

تحضير أدواته المدرسية.