أغذية ومشروبات تضعف فاعلية الأدوية.. الكرنب والشاي في المقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت غرفة الصيادلة بالنمسا إن بعض الأغذية والمشروبات لها تأثير سلبي على فاعلية الأدوية، وأكدت أن الماء يعد أفضل مشروب لتناول الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.

وأوضحت الغرفة أن مشروبات مثل الشاي والقهوة والحليب وعصير الجريب فروت قد تتسبب في حدوث تفاعلات دوائية.

وتابعت أن بعض المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها أو يكون ضعيفا للغاية في حال تعاطيها مع الحليب أو منتجاته.

وبحسب الغرفة، قد تؤثر بعض الخضراوات مثل البروكلي والكرنب بالسلب على مفعول الأدوية.