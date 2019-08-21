القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتسموا وتفاءلوا.. تلك آخر كلمات البطل الإماراتي خليفة بن دعفوس المهيري. الشاب الإماراتي درس الهندسة وعشق الرياضة. وطوال رحلته العصيبة مع المرض كانت الابتسامة لا تفارقه. فقد قدمه اليسرى لكنه تسلح بالإيمان والصبر، لتلهم قصته الجميع. اليوم رحل ابن دعفوس وبقيت رسالته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رحيل قاهر السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.