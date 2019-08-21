شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من المبالغة في ممارسة رياضات قوة التحمل والان مع التفاصيل

حذر البروفيسور إنجو فروبوزه من المبالغة في ممارسة رياضات قوة التحمل كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية، حيث إنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

وأوضح أستاذ العلوم الرياضية الألماني أنه من المثالي ممارسة هذه الرياضات بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة.

وأشار فروبوزه إلى أنه بهذا المعدل تعمل رياضات قوة التحمل على تقوية القلب والأوعية الدموية وتساعد على إنقاص الوزن وتقي من الإصابة بالأمراض كالسكري.