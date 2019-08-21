تعيين ابتسام المثال أوّل عميدة لكلية غير نسائيّة في السعودية

تولَّت الدكتورة ابتسام بنت محمد المثال، منصب عميدة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في جامعة غير نسائية في السعودية.

وهي أستاذة علم الطفيليات بكلية العلوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ووكيلة التطوير الإداري بالجامعة، وقد تدرجت بالجامعة من معيدة ثم محاضرة ثم أستاذة مساعدة ثم أستاذة مشاركة حتى وصلت للأستذة وذلك بين عام 1405ه وحتى 1435ه.

وقد حصلت على درجة الماجستير عام 1411ه من كليات التربية للبنات بمدينة الرياض، عن دراستها التالية: " دراسات مورفولوجية وتصنيفية على الديدان الموجودة في أمعاء بعض الطيور(الدجاج و الحمام) في الرياض".

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وحصلت على درجة الدكتوراه من كلية العلوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في عام 1417ه، عن دراستها التالية: " دراسات على بعض الطفيليات الخارجية والداخلية التي تصيب نوعين من أسماك الشعور في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية والمطلة على الخليج العربي".

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مناصب إدارية شغلتها ابتسام المثال

شغلت العديد من المناصب الإدارية بالجامعة حيث كما ترأست العديد من اللجان بالكلية، فبدأت عام 1421ه كرئيسة للجنة التطوير بقسم الأحياء، ثم رئيسة للجنة سير الامتحانات بكلية العلوم عام 1423ه، ثم رئيسة للجنة سير الامتحانات بقسم الرياضيات عام 1425ه، ثم رئيسة لقسم علم الحيوان عام 1426ه، ثم رئيسة للجنة رصد الامتحانات بقسم علم الحيوان عام 1428ه، ثم رئيسة للجنة المعدلات بقسم الأحياء وذلك عام 1429ه، ثم رئيسة للجنة الدراسات العليا بقسم علم الحيوان عام 1430ه، ثم رئيسة للجنة الإرشاد الأكاديمي للفرقة الثالثة بقسم علم الحيوان 1430ه، ثم عينت كوكيلة للجودة والتطوير والاعتماد الأكاديمي لكلية العلوم بين عامي 1432ه وحتى 1435ه، وثم وكيلة للتطوير الإداري بالجامعة في عام 1435ه.

تعيينها

وقد أصدر الدكتور عبدالله الربيش مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مؤخراً قرارًا بتعيين الدكتورة ابتسام محمد المثال عميدة للموارد البشرية في الجامعة، وبذلك تكون هي أول سعودية تتولى مثل هذا المنصب بجامعة ليست نسائية بالمملكة العربية السعودية.

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