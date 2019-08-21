فوائد اليقطين للحصول على غذاء صحي ومتوازن مفيد للجسم

يحتوي اليقطين على عناصر غذائية يحتاجها الجميع للحصول على غذاء صحي ومتوازن مفيد للجسم، فهو غني بالفيتامينات والألياف الغذائية والمعادن والدهون غير المشبّعة الضرورية للجسم.

ويُعتبر اليقطين من أفضل الخضروات، لأنّه مصدر مهمّ للعديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم. والمركبات الكيميائية الموجودة فيه تؤثر في مستوى السكر والكوليسترول في الدم.

اليقطين غني بالمواد والمركبات المفيدة التالية:



• مجموعة فيتامين В: تحسّن حال الجهاز العصبي وتقلّل من الشعور بالتعب والتهيّج.

• فيتامين A و E: هما أفضل مضادات الأكسدة، يحميان الخلايا من تأثير الجزيئات المؤكسدة، المحفزة لتطور السرطان.

• فيتامين С: هو مضاد قوي للأكسدة ومساعد جيد لمنظومة مناعة الجسم.

• حمض النيكوتين: هذه المادة موجودة في اليقطين وتمنع النوبات القلبية.

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لليقطين خاصية مهمة وهي أنّ تناوله بصورة منتظمة يبطئ الشيخوخة ويحسن المظهر الخارجي للإنسان.

ويحتوي اليقطين أيضاً على معادن الحديد والكالسيوم والمغنسيوم وعلى البروتينات والسكريات والكربوهيدرات الضرورية للجسم إضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء.

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