بحث يكشف فائدة مُذهلة لمشاهدة كرة القدم

واشنطن- لايف ستايل
كشف بحث أجرته جامعة «Leeds» شمل 25 مشجّعاً، أنّ مشاهدة كرة القدم تسهم في خفض ضغط الدم وتحسين المزاج.
ودرس الباحثون حالات مشجّعي «ليدز يونايتد»، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و62 عاماً، خلال 3 مباريات رئيسة في بطولة الموسم الماضي. وسُجّل معدل ضربات القلب قبل وبعد كل مباراة، وكذلك خلال الاستراحة بين الشوطين. ووجدوا أنّ معدلات دقات القلب لدى المشجّعين زادت بنحو 64 في المئة، وبلغت ذروتها عند 130 نبضة في الدقيقة، حيث يتراوح معدل ضربات القلب «الطبيعي» بين 60 و100 نبضة في الدقيقة. ويعادل هذا الأمر السير السريع لمدة ساعة ونصف الساعة، كما زعم الباحثون.
وأوضحت الدراسة، أنّ فوز فريق كرة القدم المفضّل أدّى إلى خفض ضغط الدم لدى المشجّعين، ومنحهم «دُفعة نفسية» استمرت طوال اليوم لدى البعض.
ومع ذلك، فإنّ خسارة الفريق لها تأثير عكسي على المشّجعين، الذين يعانون من مشكلات معينة، حيث شهدوا ارتفاع ضغط الدم الموقت.
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