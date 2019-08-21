تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز الريزو الشهير

القاهرة - لايف ستايل
طبق الأرز الريزو الشهير ليس مجرد طبق أرز عادي فقط بل هو وجبة متكاملة تستطيعين تقديمها كوجبة غداء متكاملة وغير مكلفة
المقادير
2 كوب من الأرز المسلوق
3 فصوص ثوم
فلفل أسود
ملعقة كبيرة من مرقة الدجاج
1 بصلة مقطعة إلي أجزاء صغيرة
ملون طعام أصفر
صوص الباربكيو
زيت
ملح
بهارات
ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة سكر
دجاج مقلي
طريقة التحضير
قومي ببوضع كل من الفلفل الأسود والثوم والبهارات والقرفة والسكرومرقة الدجاج والبصل في مقلاة
واتركيه على النار حتى ينضج بعض الشئ واحذري حتى لايحترق الخليط، ثم قومي بأضافة كوبين الأرز إليه مع كوب من الماء لكل كوب من الأرز واتركي الوعاء على النار حتى يتم سلق الأرز.
قومي بوضع نصف كمية الأرز في طبق وأضيفي إليها قليلا من ملون الطعام الأصفر واخلطيه به جيدا
ثم قومي بوضع ملعقتين من الزيت في مقلاة وأضيفي إليه كل الأرز المسلوق
ثم قومي بإضافة الملح إليه وليكن من 3 – 4 ملاعق صغيرة أو كما تحبي أن يكون طبق الأرز الخاص بكِ ثم قومي بتغطيته واتركه لمدة من 5 – 8 دقائق
وبذلك يكون طبق أرز الريزو قد أصبح جاهزا ويمكنك أن تقومي بتقديمه مع الدجاج المقلي المقرمش وتزينه بصوص الباربيكيو واستمتعي بطعمه
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