تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والطماطم

القاهرة - لايف ستايل 45 دقيقة حضري أرز بالبصل والطماطم طبق شهي ولذيذ وقدميه كطبق جانبي علي مائدتك.

المقادير 1 كوب جزر مبشور

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب بصل أخضر مقطع

3 ملعقة كبيرة شبت

2 ملعقة كبيرة زيت

3 كوب ارز

1 عدد بصل مقطع مكعبات

5 مكعب زبدة

1 لتر ماء للتسوية

1 ملعقة صغيرة كمون طريقة التحضير في إناء على النار نضع الزبدة والزيت ثم نضيف الارز ونقلب ثم البصل ونقلب ثم نضيف الجزر والبصل الأخضر والشبت

نتبل الارز بالملح والكمون ونضيف الماء للتسوية ونترك الخليط حتى يتشرب الارز الماء ويقدم وبألف هنا Advertisements قد يهمك أيضاً تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالأناناس طريقة إعداد وتحضير أرز بكبد الدجاج

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