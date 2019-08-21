تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالأناناس

القاهرة - لايف ستايل اص 45 دقيقة لمذاق لذيذ وشهي للغاية يحمل الأجواء الاستوائية حضري الأرز بالأناناس وأخبرينا هل أعجبكِ مذاقه؟

المقادير 3 مكعب زبدة

اناناس مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت

3 فص حبهان

4 عدد ورق لورا

2 كوب ارز

1 عدد بصل صحيح

فستق

1 ملعقة صغيرة كركم

عين جمل

زبيب

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب شوربة طريقة التحضير في إناء على النار نضع الزيت والزبدة ثم نضيف الاناناس ونقلب

ثم الارز وورق اللورا والحبهان والبصل الصحيح والكركم

ثم نضيف المكسرات والملح والشوربة ونغطي الإناء ونترك خليط الرز حتى ينضج ويتشرب الماء Advertisements

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