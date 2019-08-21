طريقة إعداد وتحضير أرز بكبد الدجاج

القاهرة - لايف ستايل
حضري من كبد الدجاج أرز لذيذ وشهي وقدميه علي مائدة عزائمك لتفوح بطعم اللذة.
المقادير
ثمرة بصل
1 ملعقة زعتر
1/2 كيلو كبد دجاج منظف
1/2 ملعقة بهارات
1 1/2 كوب أرز
2 فص ثوم
2 ملعقة ريحان
كوب كريمة
1/2 كوب جبن بارميزان مبشور
رشة زعفران بودر
3 كوب مرق
طريقة التحضير
في مقلاة على النار نضع القليل من زيت الزيتون ثم نضع نصف ملعقة زبدة ونضع البصل والثوم والزعتر ونسوي الأرز في مقلاة ونضع كبد الدجاج في مقلاة أخرى
ثم نضيف البهارات والملح والفلفل على كبد الدجاج .
نقلب الأرز ونضيف 3 كوب مرق والقليل من الزعفران ونتركه لينضج .
بعد أن يتشرب الأرز المرقة نضع الكبدة فوقه ثم نضع الكريمة والجبن البارميزان والريحان ويقلب ويقدم
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