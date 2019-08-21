طريقة إعداد وتحضير أرز بكبد الدجاج

القاهرة - لايف ستايل حضري من كبد الدجاج أرز لذيذ وشهي وقدميه علي مائدة عزائمك لتفوح بطعم اللذة.

المقادير ثمرة بصل

1 ملعقة زعتر

1/2 كيلو كبد دجاج منظف

1/2 ملعقة بهارات

1 1/2 كوب أرز

2 فص ثوم

2 ملعقة ريحان

كوب كريمة

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

رشة زعفران بودر

3 كوب مرق طريقة التحضير Advertisements في مقلاة على النار نضع القليل من زيت الزيتون ثم نضع نصف ملعقة زبدة ونضع البصل والثوم والزعتر ونسوي الأرز في مقلاة ونضع كبد الدجاج في مقلاة أخرى

ثم نضيف البهارات والملح والفلفل على كبد الدجاج .

نقلب الأرز ونضيف 3 كوب مرق والقليل من الزعفران ونتركه لينضج .

بعد أن يتشرب الأرز المرقة نضع الكبدة فوقه ثم نضع الكريمة والجبن البارميزان والريحان ويقلب ويقدم قد يهمك أيضاً :

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