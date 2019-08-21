طريقة إعداد وتحضير دجاج سويت اند سور سهل و سريع

القاهرة - لايف ستايل إلي جانب طبق من النودلز أو الأرز قدمي الدجاج سويت اند ساور سهل وسريع. جربي أيضًا: شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو

المقادير ملعقة كبيرة سكر بني

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم

ملعقة كبيرة زيت نباتي

1/4 كوب صويا صوص

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

4 صدر دجاج فيليه مقطع مكعبات صغيرة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

2 ملعقة كبيرة صلصة تشيلي حلوة طريقة التحضير Advertisements اخلطي السكر البني و العسل و الصويا صوص و الزنجبيل و الثوم و صلصة التشيلي الحلوة في وعاء

اضيفي الفلفل الاسود و قلبي الخليط

سخني الزيت على نار متوسطة في مقلاة الووك او مقلاة واسعة

اضيفي الدجاج و قلبي حتى يتحمر

اضيفي الصوص و اتركي الخليط حتى يبدأ بالغليان

خففي النار و اتركي المزيج لمدة 8 دقائق قد يهمك أيضاً :

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