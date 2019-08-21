امرأة تُنجِب 5 توائم في المملكة السعودية و13 طبيبًا أشرفوا على العملية

أنجبت أمّ سعودية 5 توائم، مؤخرا، 3 مواليد من الذكور ومولودتين من الإناث، جميعهم بصحة جيدة، إذ تتراوح أوزانهم بين 1000 و1195 غراما.

وجرى تنويم الأم في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة الأحساء ووضعت تحت الملاحظة لمدة 7 أيام، وفي أسبوع حملها الـ30 أجريت عملية ولادة قيصرية للحامل، شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من 13 طبيبا من قسمي النساء والحضانة و45 مختصا من الكادر الفني.

اقرا ايضاً:

النساء المولودات في كانون الثاني طموحات ويحطن أنفسهن بأشخاص من مستواهن

Advertisements

وأجرى الفريق الطبي اجتماعات عدة تحضيرية مكثفة قبل إخضاع الحامل لعملية الولادة لضمان دقة سيرها بسلامة، بينما وضع المواليد بعد العملية تحت الملاحظة في قسم العناية لحديثي الولادة؛ لمتابعة حالتهم والاطمئنان على وضعهم الصحي.

قد يهمك ايضاً:

العراق يُكافح مراكز المساج وتجميل النساء القاتلات للبشر

أنجلينا جولي تؤكد أن العالم يحتاجُ للمزيد من النساء الأشرار في المناصب الثانوية