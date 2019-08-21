شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى التهاب المفاصل.. اعرف فوائد ممارسة الرياضة لحالتك الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة من أفضل الأشياء التى يمكن أن تقوم بعملها، خاصة إذا كنت من مرضى التهاب المفاصل، وتشير بعض الدراسات إلى أن التمارين المنتظمة مفيدة لمرضى التهاب المفاصل وتساعد في تحسين كل من أعراض التهاب المفاصل وكذلك صحتك العامة، وفقاً لموقع Doctor.

فوائد ممارسة الرياضة لمرضى التهاب المفاصل

هناك عدد من الفوائد الصحية لممارسة الرياضة لتقليل أعراض التهاب المفاصل:

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تقوية العضلات

إن تقوية العضلات التي تحيط وتدعم مفاصلك سيساعد على زيادة القوة ونطاق الحركة والمرونة فى هذه العضلات، وهذا يحقق تقوية العضلات ويجعلها أكثر مرونة.

زيادة قوة وكثافة العظام

ممارسة التمارين الرياضية لرفع الأثقال وممارسة التمارين التي تقوي العضلات تساعد على بناء والحفاظ على عظام قوية وتساعد على تقليل التآكل في المفاصل.

إنقاص الوزن

ممارسة الرياضة وسيلة رائعة للحفاظ على وزن صحى، وتخفيف الضغط على مفاصلك، ووجدت الأبحاث أن كل زيادة فى الوزن تؤثر بشكل كبير على ركبتيك، في حين أن زيادة الوزن حول البطن على وجه الخصوص سوف يضع ضغطًا إضافيًا على أسفل الظهر.