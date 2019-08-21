شكرا لقرائتكم خبر عن الألوفيرا مش بس وصفة جمال.. تقوى المناعة وتحمى من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصبار من النباتات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والشعر ، كما يستخدم فى علاج العديد من الأمراض، ويحتوى على كميات كبيرة من الفيتامينات والأحماض الامينية المفيدة للجسم ، وحمض الفوليك، وفقا لموقع " healthline".

فوائد صحية هامة للألوفيرا لجسم الانسان

1-يساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ، وعدم ظهور التجاعيد و ترطيب البشرة ومنع ظهور حب الشباب .

2- يساعد على التخلص من قشرة الشعر، وحكة فروة الرأس، كما يساعد على نمو الشعر والحفاظ على صحته، وعدم تعرضه للتلف .

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3- يحتوى على خلايا منتجة تعمل على تقوية الجهاز المناعى فى الجسم.

4- يساعد على تخفيض نسبة الاصابة بمرض السرطان ، وتقوية الجهاز المناعى لكى تعمل على محارية تكوين الاورام فى الجسم .

5- يساعد على التخلص من البكتريا التى تتسبب فى التهابات اللثة ، ويحافظ على صحة الفم، والتخلص من رائحة الفم الكريهة .

6- يستخدم كمستحضر طبيعى لازالة المكياج من الوجه ، دون اللجوء الى استخدام المستحضرات التى تحتوى على مواد كيميائية تؤثر على صحة البشرة .

7- يستخدم ايضا كعلاج طبيعى لزيادة كثافة الحواجب، عند خلطه مع زيت الخروع ، ويستخدم كماسك طبيعى للحواجب .

8- يساعد على التخلص من نسبة الكوليسترول فى الدم ، كما يساعد مرضى السكرى فى الحفاظ على نسبة السكر فى الدم .