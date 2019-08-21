نجوم برشلونة يعرقلون عودة نيمار

بات نادي برشلونة الإسباني في موقف صعب، خلال المفاوضات الجارية حاليا مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية صعوبة وضع النادي الكتالوني في مساعيه نحو استعادة لاعبه السابق من سان جيرمان، بسبب رفض أغلب نجومه الدخول في أي صفقات تبادلية من أجل ضم نيمار.

وتخلى البارسا عن الورقة الرابحة في مفاوضاته مع النادي الباريسي، بعدما أعار البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني هذا الأسبوع.

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وكان كوتينيو مرشحا للدخول ضمن صفقة تبادلية بين الناديين، ينتقل خلالها إلى سان جيرمان مقابل عودة نيمار للبلوجرانا، إلا أن اللاعب المعار إلى البايرن رفض التوجه صوب باريس.

وزادت الأمور صعوبة على برشلونة بعد رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش أيضا دخول الصفقة التبادلية، مؤكدا رغبته في الاستمرار داخل ملعب "كامب نو".

ولم تعد لدى برشلونة أوراق رابحة لإقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، بعدما أبدى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي رفضه أيضا الانتقال للنادي الباريسي.

ولم يعد لدى برشلونة إلا خيار استعارة نيمار، نظرا لعدم قدرته على دفع قيمة ضم اللاعب التي تتجاوز 200 مليون يورو لا سيما بعدما أنفق نحو 250 مليون يورو على الصفقات هذا الصيف.