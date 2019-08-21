أطباء يُحذرّون من مستحضرات التجميل ويؤكدون أنها تحرق بشرة بعض السيدات

الكثير من الفتيات والسيدات يفضلن استخدام مستحضرات التجميل ولا يستطعن الخروج من المنزل بدون "ميكب" للحصول علي طلة أجمل لكن هذه المستحضرات سلاح ذو حدين فمن جهة تحقق هدف التزين والحصول علي الجمال ومن جهة أخري تهدد صحة النساء لما تحتوي عليه من مواد سامة وقاسية علي الجلد تمنع البشرة من التنفس وتوفر بيئة مناسبة لنمو البكتريا والشوائب الخارجية كما أن بعض شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيماوية محظورة وكثيرًا ما تحذر وزارة الصحة من وجود منتجات مغشوشة في السوق .كان أقربها منذ أيام حيث أصدرت بيانا حذرت فيه من مخاطر أحد المستحضرات المتداولة على صحة السيدات.

ونرصد آثار مستحضرات التجميل علي صحة النساء وتوضح الآمن منها وذلك من خلال أطباء متخصصين في الأمراض الجلدية.

مكونات سامة

غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد ومواد أخرى فضلاً عن وجود بعض المواد السامة وبحسب تصريحات كيم أريكسون وصاموئيل أبساين مؤلفا كتاب "قطرة الموت الرائعة" فإن وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم ما يسبّب أمراضاً في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصاً عند استخدامها في شكل يومي.

تقرير مزعج للنساء.

في 2016 نشرت صحيفة "دايلي ميل" تقريرًا يفيد بأن غالبية منتجات التجميل تحتوي علي مكونات سامة تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان ليصبح بذلك التقرير مصدرًا لإزعاج النساء اللاتي يستخدمن مستحضرات التجميل.

مادة تسبب العقم وسرطان الثدي

وبحسب نفس الصحيفة أثبت باحثون بجامعة "جورج ماسون" الأمريكية ضلوع مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة الباربين" وراء الإصابة بالعقم وسرطان الثدي.

اضرابات في هرموني "الاستروجين" و "البروجسترون"

وأوضح الباحثون أن تلك المادة التي تحتوي عليها أغلبية مستحضرات التجميل تسبب إضرابات في هرموني "الاستروجين" و"البروجسترون" وهو ما يؤدي بدوره إلى نمو أورام ليفية بأنسجة الثدي والنزيف المهبلي وتكيسات على المبايض والذي قد تتحول بدورها إلى خلايا سرطانية.

"ميكب " تقليد

أضرار مستحضرات التجميل لم تتوقف علي ما سبق فقط بل إن بعض شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيماوية محظورة وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة عن وجود مستحضرات تجميل مغشوشة في الأسواق موضحة أنها عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وأنها غير مسجلة لدي الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وطالبت بتحريز أي كميات من المستحضرات المشار إليها في جميع المؤسسات الصيدلية وحذرت المواطنين من استخدامها.

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غير آمن

بعض السيدات والفتيات يعتقدن أن مستحضرات التجميل المقلدة تعد آمنة علي الجلد ولا تختلف عن المنتجات العالمية سوي أنها تتوفر في الأسواق بأسعار أقل لكن الحقيقة غير ذلك فبحسب حديث الدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة لـ"بوابة الأهرام" فإن المنتجات المقلدة لم يكن هدفها تخفيض التكلفة علي المستخدم وإنما دخلت في دائرة الشبهات وكونها غير آمنه علي صحة النساء.

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ويضيف أن تسجيل المنتج لدي وزارة الصحة يعطيه الثقة مطالبًا برفع الوعي لدي المواطنين بأهمية الحصول علي منتج مسجل لدي وزارة الصحة وأن ذلك يعني كونه آمنًا علي الصحة.

كما يطالب رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة من خلال "بوابة الأهرام" بحماية المواطن من الغش وذلك بتدعيم الرقابة علي الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريقًا كفئًا في الرقابة مؤكدًا أهمية هذا الفريق في تحريز المخالفات ومصادرة البضاعة المغشوشة.

الميكب والسرطان

يقول الدكتور ناصر الخوانكي مدير مستشفي القاهرة الجلدية الحوض المرصود في حديثه لـ"بوابة الأهرام" أن مستحضرات التجميل تهدد صحة النساء حيث تجعلهن عرضة للإصابة بالسرطان علي المدي البعيد .

ويؤكد من خلال الحالات المتوافدة علي المستشفي أن أغلبهن يعانين من التهابات مزمنة وتليف في أنسجة الجلد بسبب مستحضرات التجميل لافتًا إلي أن هذه الالتهابات تتحول مع الوقت ومع الاستخدام الدائم للميكب إلي سرطان في الجلد.

تفاعل "الميكب" مع الشمس

ويقول الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية في حديثه لـ"بوابة الأهرام" إن أضرار مستحضرات التجميل علي الجلد والبشرة تتمثل في إصابة بعض السيدات بالحساسية والتي تظهر في صورة التهاب في مكان وضع الميكب ولا يستغرق علاجها وقتًا طويلًا.

ويضيف أن هذه المستحضرات تتفاعل أحيانًا مع أشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة وينتج عن ذلك إصابة الوجه ببقع سمراء لذلك ينصح بعدم الخروج بالميكب أثناء النهار.

حساسية حادة

ويؤكد أن لمستحضرات التجميل أضرار علي الجلد لكنها لا تتعدي التسبب في وجود حساسية حادة لبعض السيدات ولا تصل أضرارها إلي مرحلة السرطان قائلًا :" تتسبب مستحضرات التجميل في الإصابة بسرطان الجلد إشاعة كاذبة لا أساس علمي لها ".

حروق مؤلمة

ويحذر استشاري الأمراض الجلدية من استخدام مستحضرات التجميل مجهولة المصدر موضحًا أن أغلبها يتسبب في الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقا مؤلمة وترك بقع سمراء علي الجلد ناصحًا السيدات باستخدام الماركات العالمية لتجنب الأضرار الناتجة عن مستحضرات التجميل.

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