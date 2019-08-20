4 صفات تكشف لكِ الزوج الأناني منها إهمال الأبناء والعتاب وطرق التعامل معه

العلاقة الزوجية الناجحة هي التي تُبنى على أساس من الاحترام والتقدير بين الطرفين، إضافة إلى الاختيار الصحيح والسليم الذي يكون هو أساس تكوين الأسرة المستقرة، لكن هناك بعض الصفات المذمومة التي قد تكون سبباً في توتر العلاقة بين الزوجين وفشلها، والتسبب في فتور المشاعر كذلك، من أهمها الأنانية التي قد لا تظهر في الرجل إلا بعد الزواج وأحياناً قبل الزواج. اختصاصية العلاقات الزوجية "هديل الرشيد" ذكرت بعض الصفات التي يحملها الزوج الأناني من تسلُّط وغيرة واضحة وعدم الرغبة في إسعاد الطرف الآخر والتقتير، والعديد من الأمور السلبية الأخرى، كما أوضحت الكيفية التي يمكن للمرأة التعامل بها مع زوجها في تلك الحالة. صفات الزوج الأناني إهمال الأبناء صفة الأنانية في الزوج من الممكن أن تمتد للأبناء، حيث إن الزوج يكون غير مسؤول عن الأبناء، ولا يهتم لأمرهم أو يسأل عن أحوالهم، كما أن الزوج الأناني عادة ما يُلقي أمور رعاية الأبناء ومسؤولياتهم على الزوجة دون مساعدتها، مما يُشعر الزوجة بالوهن والتعب من تحمُّل الضغوط بمفردها. الميل للنفس الرجل الأناني يكون دائم الانحياز لنفسه، ولا يهتم بالآخرين من عائلته أو زوجته، فيكون دائم الالتفات لنفسه ومصالحه ورغباته، ولا يشعر بالمسؤولية تجاه أي فرد في العائلة، ولا يُلبي احتياجاتهم بقدر ما يقدم مصالحه الشخصية على مصالحهم. إهمال الزوجة إهمال الزوجة وتهميشها من الأمور التي تُشعرها بالتقصير وتؤدي إلى فتور العلاقة وانتهاء الحب بين الطرفين، فالرجل الأناني دائماً ما يُطالب بالاهتمام لنفسه وفي المقابل ليس باستطاعته أن يقدمه لزوجته أو عائلته. العتاب واللوم من أكثر الأمور التي تفضح أنانية الزوج هو العتاب واللوم بشكل مستمر من قِبَل الزوج لزوجته وأسرته، حيث يشعر أن الأسرة والزوجة في تقصير دائم تجاهه، بينما هو يرغب في المزيد في كل مرة وفوق استطاعة الزوجة. كيفية التعامل مع أنانية الزوج • معرفة اهتمامات الزوج بشكل كامل ومحاولة التقرُّب منه عبر تلك الاهتمامات ومشاركتها معه. • كسر الروتين الذي يُخيّم على الحياة بين الزوجين والأسرة، مع خلق بيئة جديدة ومغايرة للبيئة التي قد تكون على نمط واحد وممل. • الحوار بين الزوجين والنقاش حول العديد من المواضيع، حتى إن كانت نقاشات صغيرة، فالحوار يفتح المدارك ويُجدد الحياة في الأسرة. • المفاجأة وخلق السعادة بين الزوجين في الغالب هي أمور ولفتات لطيفة يشعر عبرها كلا الطرفين بتجديد الحب في كل مرة.

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