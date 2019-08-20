شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. البعوض يقتل طفلا كل 30 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم يوم 20 أغسطس من كل عام باليوم العالمى للبعوض، لزيادة الوعى حول الأمراض التى تنتقل عن طريق البعوض، وكيفية الوقاية منها.

وقالت صحيفة boldsky إن الملاريا الناتجة عن البعوض أحد أخطر الأمراض التى تصيب الأطفال، والتى تقتل طفلاً كل 30 ثانية، و3000 طفل كل يوم.

وفقًا لتقرير اليونيسف، يقيم حوالى 40% من سكان العالم فى المناطق التى يزيد فيها خطر الإصابة بالملاريا، وتعتبر الرياح الموسمية موسم تكاثر للبعوض وهكذا، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التى تنقلها البعوض يزداد فى كل عام.

وأضافت الصحيفة أنه فى اليوم العالمى للبعوض فى عام 1987 اكتشف طبيب بريطانى يدعى رونالد روس وجود صلة وثيقة بين البعوض، والمرض الفتاك فى كل العصور، وهو الملاريا، وجد أن البعوض الإناث هو المسئول عن انتقال طفيليات الملاريا فى البشر من خلال لدغة، وأعلنت كلية لندن للصحة والطب الاستوائى الاحتفال بيوم البعوض العالمى، لرفع مستوى الوعى من خلال شن حملات حول الأسباب والوقاية من هذا المرض الأكثر دموية.

ويهدف هذا اليوم أيضًا إلى جمع التبرعات حتى يتسنى إجراء مزيد من البحوث لعلاجه،

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1. الزاعجة

تتميز هذه البعوضة بالبقع السوداء والبيضاء على الجسم، إنها تسبب أمراضًا مثل حمى الضنك وحمى الوادى المتصدع والزيكا، والحمى الصفراء والشيكونجونيا.

تتميز هذه البعوضة بعلامات شاحبة، أو داكنة على الأجنحة، وتسبب أمراضا مثل الملاريا وداء الفيلاريات اللمفاوية (المعروف أيضا باسم داء الفيل).

تتميز هذه البعوض بألوان بنية على الجسم، كما أنها تسبب أمراضا مثل داء الفيل، وحمى غرب النيل، يوجد حوالى 40 نوعًا من بعوض أنوفيلس المسئول عن الملاريا لدى البشر، لدغات البعوض فى الغالب تكون عند الفجر، أو فى الصباح الباكر. الزاعجة المصرية، نوع من بعوضة الزاعجة، يمكنها العيش بدون ماء لأكثر من عام، تتمثل إحدى الطرق لوقف لدغة البعوض فى استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، يمكن أيضًا منعها عن طريق طلاء الجدران والأسطح الأخرى بالمبيدات الحشرية، البعوض الإناث هو الذى يعض لأنه يحتاج إلى دم لإنتاج البيض، بينما يتغذى البعوض الذكور على رحيق الزهور، أو مصادر السكر.

أثناء الرياح الموسمية امنع البعوض من التكاثر فى منطقتك بالمحافظة على النوافذ والأبواب مغلقة بإحكام، اغتسل للاستحمام كل يوم، كن نظيفًا حيث ينجذب البعوض بالتعرق فى الجسم، لا تنس أبدًا النوم تحت ناموسية الملابس، استخدام طارد البعوض الطبيعى، والحفاظ على سلة المهملات مغطاة فى كل مرة.