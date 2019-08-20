"إكسبو دبي لايف".. منصة عالمية للإبداع والابتكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رؤية استراتيجية ثاقبة يعمل وفقها "إكسبو دبي 2020" ليكون منصة عالمية رائدة تحفز على الإبداع والابتكار والعمل الإنساني والاجتماعي المشترك، انطلاقاً من شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ومن هذا المنطلق دُشنت مبادرات عدة لتعكس تلك الرؤية، ويأتي برنامج إكسبو لايف في مقدمة ذلك، إذ يعمل على تقديم المنح وإقامة شبكة عالمية للعمل المشترك من خلال تشجيع المبتكرين ورواد الأعمال حول العالم.

وتبلغ ميزانية البرنامج 100 مليون دولار، موّل منها حتى الآن 121 مشروعاً من 65 بلداً على مدار أربع دورات من مبادرة "الابتكار المؤثر"، إضافة إلى دعم 28 فريقاً طلابياً من 16 جامعة في الإمارات لتنفيذ أفكارهم الإبداعية، وقد تركزت محاور تلك المشروعات على محفزات التقدم العالمية: الفرص والتنقل والاستدامة.

وإكسبو دبي 2020 حدث عالمي فريد تستضيفه دبي خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021، وتجتمع فيه 192 دولة حول العالم تقدم تجارب غير مسبوقة حول ثقافاتها وإبداعاتها وكل ما تشتهر به على مختلف الأصعدة.