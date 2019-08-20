6 ملايين إصابة بالملاريا في بوروندي خلال 2019

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنه تم تسجيل نحو 6 ملايين حالة إصابة بالملاريا في بوروندي هذا العام.



وأفاد تقرير المنظمة بأنه تم بلوغ وتجاوز "عتبة الوباء" في مايو/ أيار الماضي، وتم تسجيل 5732382 حالة إصابة بالمرض في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز، في حين لقي 1855 شخصاً حتفهم بسبب المرض، لكن وزير الصحة ثادي نديكومانا، نفى وجود وباء في البلاد.

وقال "نديكومانا": "خلال عام 2017، أعلنا وجود وباء الملاريا عقب أن تم تسجيل 4.9 مليون حالة إصابة بالمرض خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى وفاة 4500 شخص".

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وأوضح أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران الماضيين، تم تسجيل 1400 حالة وفاة، وقال إن تراجع عدد الوفيات يعود إلى جهود الحكومة مثل توفير شبكات البعوض المعالجة بالمبيدات.

وأرجع زيادة حالات الإصابة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى التغير المناخي، قائلاً إن طول موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتوسع في زراعة الأرز، كلها عوامل أدت لارتفاع أعداد البعوض.

وكانت بوروندي قد شهدت لفترة طويلة حالة من عدم الاستقرار السياسي، ازدادت حدتها حين فاز الرئيس بيير نكورونزيزا بفترة رئاسة ثالثة عام 2015.

ورصدت لجنة تحقيق أممية بشأن بروندي حالات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان عام 2018.