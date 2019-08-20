شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. ارتفاع ضغط الدم المزمن خطر على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط ارتفاع ضغط الدم المزمن بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن خفض ضغط الدم يقلل من خطر الإصابة ويحافظ على صحة القلب، فى هذا التقرير نتعرف على خطورة ارتفاع ضغط الدم المزمن، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

قال لوكي لافين، طبيب أمراض القلب الوقائي: السبب في أننا نعالج ارتفاع ضغط الدم هو الوقاية من السكتة الدماغية والنوبات القلبية وتلف الكلى وفشل القلب، حيث إن خفض ضغط الدم إلى ما دون 120/80 مم زئبق يقلل من خطر كل هذه المشاكل الخطيرة والمميتة.

وقراءة ضغط الدم المثالية تكون أقل من 120/80 مم زئبق، وهذا يعني أنه في كل مرة ينقبض القلب ، يتم إخراج الدم بقوة 120 ملم زئبق، وعندما يرتاح القلب لإعادة الملء، تنخفض هذه القوة إلى 80 مم زئبق.

إذا كان ضغط دمك أعلى بشكل مزمن من 120/80 مم زئبق، فهذا يعني أن المقاومة أكبر، ويجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لدفع الدم عبر جسمك.



ارتفاع ضغط الدم

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم الأساسى مرض ينتج عن تقدم العمر والوراثة، ففي عمر الـ 80، يعاني حوالي 90٪ من البالغين من ارتفاع ضغط الدم بسبب تصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحدث أيضًا بسبب مرض آخر، يسمى ارتفاع ضغط الدم الثانوي، مثل تضييق الشريان الأورطي أو الشرايين المؤدية إلى الكليتين، أو زيادة إنتاج الهرمونات.

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مخاطر ارتفاع ضغط الدم المزمن

أثناء الراحة، ينبض القلب العادي من 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، اعتمادًا على عمرك ومستوى لياقتك، هذا يعني أن قلبك ينبض على الأقل 400.86 مرة في اليوم.

عندما تصل حجرة الضخ الرئيسية (البطين الأيسر) إلى حجم معين، لن تصبح قادرة على التعامل مع قوة الدم، وهذا ما يسمى فشل القلب.

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا أن تصبح عضلة القلب تعانى من التصلب أو التيبس، مما يمنع من إعادة ملئها بشكل صحيح بين النبضات، وهذا يسبب فشل القلب.

يؤدي الضغط المتزايد على الشرايين أيضًا إلى التقدم في العمر بشكل أسرع ، مما يزيد من احتمال تمزقها وتسببها في حدوث السكتة النزفية أو ظهور لويحات تصلب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بالإضافة إلى الأزمات القلبية.

معظم نزيف الدماغ المرتبط بارتفاع ضغط الدم يحدث في الشرايين الصغيرة العميقة في الدماغ، كما يبدو أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية الصامتة في هذه الشرايين بنسبة تصل إلى 60٪.