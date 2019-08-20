حبيب الصايغ.. مسيرة حافلة بالجوائز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حبيب يوسف عبدالله الصايغ، شاعر وكاتب من دولة الإمارات العربية المتحدة ولد في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 1955 وتوفي في 20 أغسطس 2019 عن عمر ناهز 64 عاما.

شغل العديد من المناصب وحصد العديد من الجوائز وعن أبرز المناصب التي تقلدها الصايغ في عام 1977 كان مدير الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام والثقافة وعام 1978 نائب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد وبين عامي 1982- 1995 أسس وترأس تحرير مجلة "أوراق" الثقافية الشاملة ثم رئيس اللجنة الوطنية للصحافة الأخلاقية في الإمارات، ونائب رئيس لجنة توطين وتنمية الموارد البشرية في القطاع الإعلامي بدولة الإمارات ومدير عام مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام.

ثم صار عضوا لمجلس إدارة نادي تراث الإمارات ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في النادي ورئيسا للهيئة الإدارية لمسرح أبوظبي ورئيس الهيئة الإدارية لبيت الشعر في أبوظبي وترأس وفد المجتمع المدني الإماراتي إلى منتدى المستقبل.

وعن أبرز الجوائز التي حصدها الصايغ عام 2004 جائزة تريم عمران (فئة رواد الصحافة) وفي عام 2006 تم تكريمه من جمعية الصحفيين لقضائه 35 عاما في خدمة الصحافة الوطنية حتى نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2007.