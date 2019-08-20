إليكي أهم المعايير والنصائح التي تُساعدك على اختيار المدرسة المناسبة لطفلك

تعتبر الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، حيث تمثل لكل أم وأب أهم مشروع لهم في حياتهم، وبالتأكيد فإن المحور الرئيسي لهذا المشروع هو الأبناء، وبالتالي فإن نجاحه يعتمد على تربية الأبناء وتطويرهم وتعليمهم، ولأن الطفل يتعلم ويتربى في البيت وفي المدرسة، فإن المرحلة المدرسية ستلعب دوراً أساسيًا في شخصيته وتعليمه وتطوره، والآن ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد، سنتطرق لموضوع هام في المسيرة التعليمية وهو كيفية اختيار المدرسة المناسبة للطفل: كيفية اختيار المدرسة المناسبة للطفل: هناك عدة معايير يجب عليكما كأم وأب مراعاتها عند اختيار المدرسة لأطفالكم: - اختيار النظام التعليمي المرغوب بأن يسلكه طفلك، مع الاهتمام بنقاش هذه الخيارات معه. -الاهتمام بتقييم المدرسة عند اختيارها من ناحية قوة مستواها التعليمي، وبرامجها التعليمية والتربوية، تقييم الكادر التعليمي فيها، وتصميم المباني وعدد الطلبة. -الاهتمام بالاستفسار عن تأهيل الكوادر التعليمية وغير التعليمية في المدرسة، فيجب أن تتذكر دائمًا أن هذا المعلم هو المربي الثاني لابنك بعدك. - البيئة المكانية في المدرسة مهمة جدًا، وهنا لا نقصد تجهيز الملاعب أو الساحات وبرك السباحة والأثاث، بل الأولى بالاهتمام هو الاهتمام بإنارة في الصفوف والنظافة والبيئة النقية، توفير مرافق كالمكتبات والمختبرات. - أن لا تكون المسافة بين البيت والمدرسة كبيرة، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الذهاب للمدرسة سواء مشيًا على الأقدام أو بالسيارة 20 دقيقة، إذ أن المسافات الطويلة إلى المدرسة ستسبب للطفل نفورًا كبيرًا منها، وهذا للأطفال في المرحلة الإبتدائية، أما في المرحلة الإعدادية يمكن أن تصل المدة إلى نصف ساعة أو 35 دقيقة كحد أقصى. - عند ذهابك لاختيار المدرسة لطفلك فمن الضروري أن تسأل المعلمين والمدراء حول البرامج والمجالات النمائية المتوفرة لديهم، فمثلا بعض المدارس تعتمد نظام التلقين في تعليمها فقط، بينما توفر مدارس أخرى أنظمة تشغيل العقل وتنمية مهاراته مثل التحليل والإستنتاج، وبرامج التعليم باللعب والاستمتاع. - الاستفسار حول توفير المدرسة لبرامج تهتم بتنمية القدرات الاجتماعية والجسدية للطفل، وكذلك الجوانب النفسية والانفعالية له. - عند اختيار المدرسة يجب مراعاة عدد الطلبة في الصف فالعدد المناسب عالميًا يتراوح ما بين 12-24 طالباً في كل صف. - أن تكون البيئة الإجتماعية مناسبة للطفل من حيث الطلبة والقدرة على تكوين الأصدقاء. - يجب أن تختار المدرسة ذات الميزانية المناسبة لك، فمن غير اللائق إرهاق نفسك بمصاريف عالية. بهذا نكون لخصنا معكم أهم المعايير والنصائح حول كيفية اختيار المدرسة المناسبة للطفل وللأهل أيضًا، وهذه المعايير هامة جدًا وستنعكس بشكل كبير على أطفالك ومستواهم التعليمي والإجتماعي.

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