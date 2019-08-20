اعراض نقص فيتامين C في وقت مبكر

على عكس الفيتامينات الأخرى لا يبقى في نظامك لفترة طويلة جداً فيتامين C لكن هناك علامات نقص فيتامين C في وقت مبكر

اليك علامات نقص فيتامين C في وقت مبكر، حتى تتمكن من تحسين صحتك العامة على الفور.

1. اللثة غالباً ما تكون متورمة وتنزف

فيتامين C أساسي لصحة اللثة. إذا لم تحصل على المدخول اليومي المناسب، فمن المحتمل أن تصاب بالتهاب اللثة. إذا كنت تشعر بأنك تعتني بصحة أسنانك جيداً ولكنك لا تزال تعاني من تورم ونزف اللثة، فحاول تناول المزيد من فيتامين سي. يحسب العلماء حوالي 75 ملجم يومياً للنساء البالغات و90 ملجم يومياً للرجال البالغين (إذا كنت مدخناً، إضافة 35mg إضافية يومياً لهذا).

2. كدمات بسهولة جداً

إذا كنت تعاني من كدمة، فهناك فرصة أن تفتقر إلى فيتامين C في نظامك وتأخذ الخدوش وقتاً طويلاً للشفاء، ويحتاج الجسم إلى فيتامين (ج) لإنتاج الكولاجين..

3. شعرك هش ويسقط بسهولة

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر وتكسره، فمن المحتمل أنك لا تتناول جرعتك اليومية من فيتامين C. قبل إنفاق الكثير من المال على منتجات الشعر، حاول تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي والكيوي. يحتوي الكثير من الأطعمة التي يتم تناولها على نطاق واسع على ما يكفي من فيتامين C، لذلك ليس من الضروري تناول المكملات الغذائية. كل ما تحتاجه هو اتباع نظام غذائي صحي.

4. لديك ألم مفصل متكرر

ألم المفاصل هو علامة مبكرة شائعة لنقص فيتامين ج؛ لأن فيتامين (ج) هو أحد مضادات الأكسدة القوية، يمكن أن يؤدي عدم وجوده في جسمك إلى التهاب يمكن أن يسبب ألم المفاصل. قد يكون ألم المفاصل فظيعاً للغاية، لذا فإن جعل فيتامين (ج) جزءاً من روتينك اليومي فكرة جيدة.

5. أنت تمرض باستمرار

إذا كنت تعاني من حالات متكررة من الإنفلونزا ونزلات البرد والتهابات، فربما تكون المناعة لديك منخفضة. فيتامين C يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تقاوم الأمراض المعدية.

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6. لقد اكتسبت وزناً دون سبب واضح

إذا لم تمر بأي تغيير كبير في نمط حياتك، لكنك ما زلت تكتسب وزناً، فقد يكون له علاقة بنقص فيتامين (ج). تظهر الأبحاث المبكرة وجود صلة بين انخفاض فيتامين C وارتفاع الدهون في الجسم، وخاصة الدهون في البطن. يساعد فيتامين (ج) جسمك على حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، لذلك تبرز سلطة اللفت!

7. تشعر بالنعاس والتعب خلال النهار

إذا كنت تحصل على ما يكفي من النوم أثناء الليل، لكنك لا تزال تشعر بالخمول أثناء النهار، فمن المحتمل أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين سي. التعب هو أحد الأعراض العديدة التي تنجم عن نقص فيتامين C في جسمك. من المحتمل أن تشعر بالتعب بعد ضبط استهلاكك اليومي. أكل الكيوي بدلاً من شرب 10 أكواب من القهوة!

8. بشرتك تبدو جافة ومملة

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كما قلنا في وقت سابق، فيتامين C مهم للغاية لإنتاج الكولاجين. هذا يعني أنك إذا لم تحصل على كمية كافية من فيتامين C، فمن المرجح أن تبدو بشرتك مملة وبتجاعيد؛ لأن الكولاجين يجعل بشرتك توهج.

9. لديك نزيف في الأنف متكررة

لا تعد نزيف الأنف خطيراً على صحتك بشكل عام، ولكن إذا كنت تعاني منها كثيراً، فقد يعني ذلك أيضاً أن جسمك يحتاج إلى مزيد من فيتامين C. ويمتلئ أنفك بأوعية دموية صغيرة، كما أن فيتامين C مهم لمنعه من أن يصبح ضعيفاً. إذا لم تكن قوية بما فيه الكفاية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف في الأنف.

10. أظافرك رقيقة وضعيفة

يحتاج الجسم إلى فيتامين C من أجل امتصاص الحديد بشكل أفضل. إذا كان نظامك ينفد من فيتامين C، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يتسبب في هشاشة الأظافر. إذا كنت قد جربت جهاز تقوية الأظافر، ولكنك لم تر أي نتائج، فقد يؤدي تحديث نظامك الغذائي مع المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة إلى حل هذه المشكلة وتحسين صحتك بشكل عام.

هل لديك أي من هذه الأعراض؟ هل تخطط لتناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين C؟

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