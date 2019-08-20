تعرفي علي فوائد الشمام المتعددة

الشمام أو ما يطلق عليه بالبطيخ الأصفر، نوع من أنواع الفواكه القرعية، التي ينتمي إليها البطيخ والقرع العسلي، ويعد الشمام من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة، ويشبه الشمام في شكلها الخارجي شكل البطيخ، ويتميز بلونه الأصفر من الخارج والبرتقالي من الداخل، والشمام من الفواكه المنخفضة جداً في السعرات الحرارية، حيث يحتوي الـ 100 غرام من الشمام على حوالي 65 سعرة حرارية فقط، ويدخل الشمام في تجضير الكثير من الحلويات والمربيات والعصائر وخاصةً في فصل الصيف، والشمام من الفواكه المرتفعة القيمة الغذائية لهذا فإن له عدة فوائد، نقدم لكم بعضاً منها.

فوائد الشمام الصحية

يحتوي الشمام على مادة البيتاكاروتين، بالإضافة إلى فيتامين ج، وكلاهما دور كبير في وقاية الجسم من الإصابة بمرض الربو.

مادة البيتاكاروتين تساعد الجسم على مقاومة الخلايا السرطانية وخاصةً سرطان القولون والبروستاتا.

يحتوي الشمام في تركيبه الداخلي على الماء بنسبة 90%، ولهذا فإن الشمام مهم جداً لترطيب الجسم خلال فترة الصيف.

وجود الماء بنسبة كبيرة في الشمام، يساعد على تسهيل عملية الهضم ووقاية الجسم من الإمساك.

يحتوي الشمام على بعض من المعادن التي لها دور في تعزيز الصحة الجنسية مثل: الكولين.

يحتوي الشمام على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، الذي له دور كبير في الحفاظ على ضغط الدم في الجسم، كما يعمل على ارتخاء الشرايين، مما ينعكس هذا على صحة القلب.

لتناول الشمام دور كبير في المساعدة التعافي من التدخين،لأنه يخلص الجسم من النيكوتين.

الشمام له دور كبير في الحفاظ على صحة العين، وحمايتها من الكثير من الأمراض مثل الضمور البقعي الذي يصيب كبار السن، وهذا لاحتواء الشمام على مادة الكاروتينويد.

فوائد الشمام للحامل والجنين

الشمام غني بحمض الفوليك الضروري جداً لنمو الجنين من غير أي تشوهات خلقية.

الشمام مفيد جداً في ترطيب جسم المرأة الحامل وحمايتها من الجفاف.

الشمام من الفواكه التي يمكن للحامل تناولها للحفاظ على وزنها خلال الحمل.

يمكن طحن بذور الشمام وغليها وتناولها، حيث تحتوي البذور على كمية كبيرة من الفيتامينات والألياف التي ترفع مناعة جسم المرأة الحامل وتقيها من الأمراض.

تناول الشمام مهم جداً للحامل في الشهور الأولى من الحمل، لأنه يقلل من حالات الغثيان والقيء.

فوائد الشمام لجمال البشرة

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فيتامين ج الموجود في الشمام بنسبة كبيرة، يعمل على ترطيب تأخير وتقليل ظهور علامات الشيخوخة في البشرة.

حمض الفوليك الموجود في الشمام يساعد على تبيضها وتوحيد لونها.

يمكن استخدام الشمام لتخليص البشرة من الأكزيما والنمش وحب الشباب.

يمكن استخدام الشمام كمقشر طبيعي للبشرة.

فوائد الشمام لجمال الشعر

يمكن استخدام عصير الشمام في ترطيب الشعر والحفاظ عليه من حر الصيف عن طريق غسل الشعر بعصير الشمام باستمرار.

الشمام علاج مثالي لمشكلة تساقط الشعر، وهذا لأنه يحتوي على مادة الإينوزيتول التي تعتبر شكل من أشكال فيتامين ب، الذي يساعد على تقليل سقوط الشعر.

الشمام فعال جداً في زيادة نمو الشعر خلال فترة قصيرة، وهذا لأن الشمام يحتوي على مادة البيتاكاروتين، التي تؤدي دور فيتامين أ.

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