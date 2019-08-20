شكرا لقرائتكم خبر عن استخلاص كتلة شعر تزن كيلو ونصف من بطن فتاة هندية..والسبب متلازمة رابونزيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأطباء فى إنقاذ حياة طفله تبلغ من العمر 14 عاما بعد استخراج كتلة شعرمن بطنها تزن كيلو ونصف من معدتها وتخليصها من آلامها المستمرة فى البطن دون معرفه سبب ذلك لفترة طويلة، وذلك وفقاً لموقع "ديلى ميل" البريطانية.

الفتاه الهندية والتى تعانى من حاله ضعف عام ذهبت إلى المستشفى مصابة بألم في البطن، نتيجة لكتلة شعرضخمة وصل حجمها إلى 3 أرطال تم إزالته من بطنها، وتسمى تلك الحاله بمتلازمة رابونزيل حيث تتشابك الشعرات التي يتم تناولها في المعدة.



متلازمة رابونزيل

وعثر الأطباء على كرة شعر 3 رطل (1.5 كجم) وأزالوها أثناء الجراحة، واعترفت الفتاه بمضغ شعرها بعد العملية.

Advertisements

فحص الأطباء بطنها وأجروا عدة اختبارات، بما في ذلك التصوير المقطعي، قبل أن يجدوا كرة الشعرولم يكشفوا عن المدة التي استغرقتها الكتلة فى التكوين داخل معدتها، وقال الدكتورراجيش كومار باندي فى تقريرلصحفة "ديلى ميل" البريطانية قال" المريضة تم نقلها إلى المستشفى مع شكاوى من الألم والقيء وكانت ضعيفة للغاية ولم تتمكن من المشي، وبإجراء عده اختبارات اكتشف الاطباء وجود كرة من شعرها في بطنها وأجرت عملية جراحية على الفور، فإذا لم يتم إجراء العملية الجراحية لها في الوقت المحدد، فكانت تعاني من نقص التغذية الذي كان يمكن أن يكلف حياتها.



رابونزيل

يمكن أن تؤدي مضاعفات تناول الشعر إلى التهاب أو تمزق الأمعاء وفقدان الوزن وإلتهاب البنكرياس وإلتهاب الزائدة الدودية، تم تسمية المتلازمة النادرة بعد اسم الفتاة رابونزيل ذات الشعرالطويل في قصة براذرز جريم الخيالية.

متلازمة رابونزيل هي حالة نادرة حيث يتم العثورعلى شعر في الجهاز الهضمي بعد أن يبتلع الشخص شعره وهي موجودة في الغالب في الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عاطفية أومتخلفين عقلياً وتسبب آلام في البطن والغثيان. متلازمة أكل الشعر، استئصال كتله شعرمن بطن طفله،متلازمه نادرة .