10 نصائح مهمة لإسعاد زوجك أبرزها البعد عن الأمور الروتينية

تبحث الزوجة دائمًا عن أي شيءٍ يقرِّبها من زوجها، وتُدخل السعادة إلى قلبه، ولاشك أن الاهتمام بالنفس والشكل من أهم هذه الأمور، واليوم، سنذكر بعض النصائح الواقعية لإسعاد الزوج، يقدمها المستشار التدريبي عبدالعزيز طالع، المشرف العام على منظومة الوعي الجديد للتدريب والاستشارات.

يقول طالع: هناك عشر نصائح للنساء، يجب عليهن مراعاتها في الحياة الزوجية لإسعاد الزوج، وهي:

• يجب على المرأة الابتعاد عن الكسل، وهي صفة مذمومة عادةً، مثلًا عدم طبخ المرأة لزوجها بسبب كسلها وليس بسبب عدم قدرتها على الطبخ.

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• لا يجب على المرأة أن تكون كثيرة الملل والشكوى، وألَّا تسعى إلى إحباط زوجها، وألَّا تُظهر مشاعر عدم الاقتناع بما تمتلكه، مثلًا في السفر تجدها تردد “مللت من هذا المكان، أريد العودة”، أو “مللت من بيتي، وأريد تغييره” وغيرهما من عبارات عدم القناعة.

• المرأة الروتينية: حاولي الابتعاد عن ذلك بتغيير طريقة لبسك، وترتيب شعرك، وعدم الاعتماد على شكل محدد طوال حياتك، مثلًا إذا كنتِ ترفعين شعرك إلى الأعلى، فعليكِ أن تسدليه على كتفيكِ كنوع من التغيير، فالرجال يعشقون المرأة المتجددة.

• الدلع الزائد، أو الحساسية من أتفه الأمور: قد يكون ذلك مشكلة في بعض الأحيان، لذا يجب عليكِ أن تصبري وتحتوي زوجكِ.

• الثرثرة ومقاطعة الزوج: هذا الأمر لا يستحمله أي زوج، لذا يجب عليكِ أن تستمعي إلى زوجكِ، وتحاولي عدم مقاطعته، خاصةً أن الرجال كلامهم موجز وغير تفصيلي غالبًا.

• يجب عليكِ الابتعاد عن الجفاف العاطفي، وأن تكوني حنونة مع زوجكِ، وألَّا تقولي له إلا كلامًا طيبًا، وأن تكوني حلوة اللسان معه.

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• الغيرة الزائدة: مشكلة كبيرة، تعذِّب الزوجة قبل زوجها، وتكاد أن تصل إلى الشك ما يجعل الزوج ينفر منها.

• العناد والتمسك برأيك حتى في أتفه الأمور: عليكِ الابتعاد عن ذلك تمامًا، مثلًا يُستحب أن تجعلي زوجك يختار المطعم بنفسه أحيانًا.

• العصبية والتسلط على الزوج: أيضًا عليكِ تجنب ذلك، لأن لأنثى من طباعها الحلم والهدوء، لذا حاولي قدر الإمكان أن تكوني هادئة وغير انفعالية مع زوجكِ.



• الشك: عليكِ أن تعلمي أن الشك يهدم البيوت، لذا حاولي ألَّا تبحثي وراء زوجكِ، مثل البحث في هاتفه، أو ملابسه فهذا الأمر خطير جدًا، حيث إنه يدفعكِ إلى الجنون قبل زوجكِ.

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