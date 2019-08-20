مراكز أنشطة في السعودية للأطفال في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تعتبر الإجازة الصيفية عنواناً للترفيه ولقضاء أوقات ممتعة بعد عام دراسي طويل. ما هي أهم الأماكن لمختلف أنواع الأنشطة في السعودية والتي تناسب الأطفال من سن 3 سنوات وحتى 15 سنة. الأنشطة الرياضية المدرسة الإسبانية مدرسة متكاملة وملاعب رياضية، لها عدة فروع في جدة، وتقام بها مختلف الأنشطة تحت إشراف مدربين متخصصين.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات - 14سنة.

أنواع الأنشطة: كرة قدم، كاراتيه، جمباز، رماية القوس والسهم، كرة سلة، كرة طائرة وسباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة، وتبدأ من 250 ريالاً في الشهر للنشاط الواحد.

عناوين التواصل: الهاتف: 0504599193 وقت اللياقة جونيور مركز رياضي متميز، يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة. وهو مجهز بمعدات ونشاطات مصممة لهذه الفئة العمرية، ويقدم مجموعة واسعة من التدريبات الجماعية.

المدينة: جدة، الرياض، الخبر، الجبيل، المدينة المنورة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات - 15سنة.

أنواع الأنشطة: كارديون كرة قدم، كرة سلة، هوكي هوائي، سباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة وتبدأ من 1400 ريال في الشهر.

عناوين التواصل: www.fitnesstime.com.sa نادي المناهل الرياضي هي شركة ترفيهية رائدة إقليمياً في توفير خدمات فريدة وذات جودة.

المدينة: الرياض.

الفئة العمرية: من 6 سنوات - 15سنة.

أنواع الأنشطة: كارديو، هيب هوب، تنس، سباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة وتبدأ من 1200 ريال في الشهر.

عناوين التواصل: www.almanahil.com.sa مركز الحزام الأسود الرياضي Advertisements نادٍ يحتوي على قسم للأطفال لتعليمهم مهارات الدفاع عن النفس.

المدينة: الدمام.

الفئة العمرية: من 6 سنوات - 15سنة.

أنواع الأنشطة: كاراتيه، سباحة.

الأسعار: اشتراكات شهرية حسب عدد الأنشطة، وتبدأ من 1000 ريال في الشهر.

عناوين التواصل: الهاتف: 0550092999 فنون آسيا للدفاع عن النفس نادٍ مخصص لتعليم مهارات الدفاع عن النفس، ويخصص دورات تدريبة للأطفال.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 6 سنوات - 15 سنة.

أنواع الأنشطة: كاراتيه، التايكوندو، الجودو.

الأسعار: تبدأ من 1000 ريال للشهر الواحد.

عناوين التواصل: 0546622660 كيدزانيا مركز تعليمي ترفيهي، يعدّ بيئة آمنة وفريدة من نوعها وتفاعلية حيث يمكّن الأطفال من اكتشاف والتعرف على عالم الكبار في مدينة بحجم الأطفال مصممة خصيصاً لهم.

المدينة:

الفئة العمرية: من 4 سنوات - 14 سنة.

أنواع الأنشطة: رياضة، استكشاف، تعلم مهارات متنوعة.

الأسعار: تبدأ من 100 ريال للزيارة الواحدة.

عناوين التواصل: jeddah.kidzania.com The learning zone مركز متطور يوفر خدماته للأطفال و يقدم مجموعة من برامج الأطفال المشهورة عالمياً.

المدينة: الرياض.

الفئة العمرية: من سنة ونصف - 12 سنة.

أنواع الأنشطة: يوفر المركز خدمات متعددة، مثل نشاطات ما بعد المدرسة، المخيمات الصيفية والحفلات التي تجمع بين التعلم والمرح

الأسعار: 600 ريال للأسبوع.

عناوين التواصل: www.thelearningzone.com.sa مركز أندلسية لصحة الطفل يقدم برنامجاً تدريبياً صيفياً مخصصاً للأطفال.

المدينة: جدة.

الفئة العمرية: من 4 سنوات - 14 سنة.

أنواع الأنشطة: يضم النادي الصيفي للأطفال أنشطة تنموية متنوعة ومنها: التجارب العلمية، مسابقات للكتابة واللغة، أنشطة الفنون التعبيرية، كالرسم، الجرافيتي وإعادة تدوير الأشياء، فن الإلقاء المسرحي، أنشطة للاسترخاء الجسدي، كجلسات اليوجا واللياقة البدنية، ألعاب ذهنية متنوعة لتنمية مهارات التفكير المنطقي وتنشيط الذاكرة، أنشطة وبرامج تغذية لتعليم الطبخ.

الأسعار: 3300 ريال للشهر الواحد.

عناوين التواصل: page.andalusiakids.net

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