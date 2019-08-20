فيديوجراف.. حصاد الجولة الأولى من الدوري الإسباني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني باعتلاء نادي ريال مدريد صدارة جدول الترتيب، عقب الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1.
وتعرض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، للطرد، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بمنافسات الدوري الإسباني.
وفشل برشلونة في الفوز بأول مباراة له في الدوري الإسباني عقب الهزيمة أمام أتلتيك بلباو 0-1، وذلك لأول مرة منذ الهزيمة أمام نومانسيا بنفس النتيجة في موسم 2008-2009.
وكان فياريال هو الفريق رقم 20 الذي ينجح في الوصول إلى 1000 نقطة في منافسات الدوري الإسباني منذ انطلاقه، وذلك رغم التعادل مع غرناطة 4-4.
المباريات الـ10 التي لُعبت في الجولة شهدت احتساب 51 بطاقة صفراء و6 بطاقات حمراء، بالإضافة إلى 5 ركلات ترجيح، سُجلت 3 منها وأُهدرت ركلتان.
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