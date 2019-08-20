"القومي للمرأة" يُؤكِّد أنّ تكريم عالمات مصر يُشجّعهن على الابتكار

القاهرة - لايف ستايل
أكّدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن تكريم الرئيس للعالمات الثلاث في عيد العلم بمثابة تكريم لجميع عالمات مصر اللاتي يعتبرن فخرا لنساء مصر، معربة عن بالغ سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه العالمات الثلاث لإسهاماتهن في مجالات البحث العلمي.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذا التكريم بمثابة شكر وتشجيع من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستمرار في الأبحاث العلمية ويلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهن للعمل والإبداع والابتكار والمساهمة بشكل أكبر في إعداد أجيال جديدة متميزة من العلماء والعالمات ونقل خبراتهن إليهن، متمنية لهن ولجميع عالمات وعلماء مصر التوفيق والنجاح.
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وتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى كل من الدكتورة إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطب- جامعة أسيوط، والدكتورة رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصري لأطفال الأنابيب، والدكتورة مها سعد علي زكي محمود أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، لمناسبة تكريمهن من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بعيد العلم.
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