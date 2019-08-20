العلاج بالضوء المُكثَّف يُحسِّن الصحة بعد الأزمة القلبية

كشفت دراسة أميركية حديثة أجرتها جامعة "كولورادو" أن الضوء المكثف يمكنه إصلاح أنسجة عضلة القلب التي تتعرّض للتلف أثناء الأزمة القلبية.

ووجد الباحثون، خلال الدراسة التي نُشرت في عدد هذا الشهر من مجلة "Cell Reports"، أن تعريض الفئران المختبرية للضوء الشديد لمدة أسبوع عمل على تحسين صحتها بعد الأزمات القلبية.

واكتشفوا أن الضوء الشديد يؤثر على وظائف الجين "PER2"، مما يوفر حماية إضافية لأنسجة القلب لدى الفئران.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الضوء الشديد إلى زيادة "أدينوسين" القلب، وهي مادة كيميائية متخصصة تساعد في تنظيم تدفق الدم.

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والخطوة التالية التي عمل عليها الفريق البحثي هي معرفة ما إذا كان يمكن للبشر الاستفادة من العلاج بالضوء، إذ عرّضوا متطوعين أصحاء للضوء الشديد لمدة 30 دقيقة.

وخلال 5 ساعات، وجد الباحثون أن زيادة مستويات الجين PER2، وأن المتطوعين من البشر قد شهدوا انخفاضًا في مستوى الدهون الثلاثية في البلازما وتحسين عملية الأيض.

وكانت دراسات سابقة توصلت إلى أن العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعانون من الأزمات القلبية خلال أشهر الشتاء القاتمة، وتفسر هذه الدراسة الجديدة أسباب ذلك.

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