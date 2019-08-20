شكرا لقرائتكم خبر عن ودع كرشك.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 7 أيام فقط يمكن أن تشعر خلالها بالفرق بعد أن تتبع هذه الحمية الغذائية لإنقاص وزنك، ويساعد هذا الرجيم أيضاً على حصولك على بطن مسطحة والتخلص من الكرش أو دهون البطن، وفقاً لموقع times of india.



رجيم لتخسيس البطن

رجيم لتخسيس البطن فى اسبوع

التمسك بخطة نظام غذائى إلى جانب ممارسة الرياضة له أهمية كبيرة لإنقاص دهون البطن، لذا يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة 7 أيام وستلاحظ الفرق بنفسك.

اليوم الأول

الإفطار: عجة مكونة من 3 بياض البيض و 75 جرام من الفلفل المفروم مع حفنة من السبانخ.

وجبة خفيفة بعد الإفطار بساعتين: 100 جرام من الدجاج مع شرائح الفلفل الأحمر.

الغداء: صدر دجاجة مشوي، طبق سلطة، فلفل أحمر، فاصوليا خضراء ، ¼ ملعقة كبيرة زيت زيتون.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من صدر الديك الرومي مع شرائح الخيار.

العشاء: 100 جرام صدر دجاج مشوي مع البروكلي المطهى على البخار.

اليوم الثانى

الإفطار: صدر دجاجة مشوي مع حفنة من اللفت المقلي.

وجبة خفيفة بعد الافطار بساعتين: 100 جرام من صدر الديك الرومي والفلفل الأخضر، مقطّعة إلى شرائح.

الغداء: شرائح سمك مشوي مع سلطة خضراء وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من صدر الديك الرومي مع 75 جرام من البروكلي على البخار.

العشاء: شريحة لحم سمك السلمون مع الشبت المفروم والفاصوليا الخضراء على البخار.

اليوم الثالث

الإفطار: 100 جرام سمك السلمون المدخن، بالإضافة إلى السبانخ.

وجبة خفيفة بعد الافطار: 100 جرام صدر دجاج مع شرائح فلفل أصفر.

الغداء: صدر دجاج مشوي مع سلطة وزيت الزيتون.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من شرائح الديك الرومي مع الأفوكادو.

العشاء: شريحة لحم ضأن مشوية،البروكلي على البخار والسبانخ.

اليوم الرابع

الفطار: بيض مخلوط (بيضة كاملة، بياض بيضتين)، طماطم ، فاصوليا خضراء.

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وجبة خفيفة بعد الفطار: 100 جرام من شرائح الديك الرومي مع شرائح خيار.

الغداء: سمك فيليه مخبوز مع السلطة والطماطم والسبانخ و½ ملعقة كبيرة

زيت الزيتون .

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من صدر الدجاج مع الكوسة المشوية.

العشاء: 100 جرام من صدر الدجاج فى ½ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والخضروات الورقية.

اليوم الخامس

الفطار: 200 جرام من صدر الديك الرومي مع الأفوكادو وشرائح الخيار.

وجبة خفيفة بعد الفطار: بيضتان مسلوقتان مع شرائح الفلفل الأحمر.

الغداء: 150 جرام من سمك الروبيان المشوي مع سلطة خضراء وطماطم، ½ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام صدر ديك رومي، 5 حبات لوز أو مكسرات.

العشاء: 100 جرام من صدر الدجاج مع البروكلي على البخار.

اليوم السادس

الإفطار: سمك فيليه مشوي مع الفلفل المحمص والكوسة.

وجبة خفيفة بعد الفطار: 100 جرام من الدجاج مع حبة طماطم واحدة ، مقطعة إلى شرائح.

الغداء: 150 جرام من الديك الرومي مع السلطة الخضراء والبروكلي على البخار و ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

وجبة خفيفة بعد الغداء: 100 جرام من الدجاج.

العشاء: 150-200 جرام شرائح لحم تقدم مع الفاصوليا الخضراء على البخار والبروكلي.

الخليج 365

الإفطار: عجة مكونة من 3 بياض بيض والطماطم المشوية والسبانخ تطهى على البخار.

وجبة خفيفة بعد الفطار: 100 جرام من الديك الرومي مع حفنة مكسرات.

الغداء: صدر دجاجة مشوية، 150 جرام خضار مطهى على البخار وسلطة خضراء.

وجبة خفيفة منتصف الظهر: 100 جرام من الديك الرومي مع شرائح خيار مقطعة.

العشاء: صدر بطة مشوي بدون جلد مع الخضروات المطهية على البخار أو البروكلي.