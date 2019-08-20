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شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الرئة.. أشياء تسبب أضرارا لرئتيك أهمها التدخين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الرئتان أحد أهم أعضاء الجسم التى تلعب دورًا مهمًا فى البقاء على قيد الحياة، فبالإضافة إلى التنفس وتنقية الرئتين الهواء، يتم تنفيذ عملية توصيل الأكسجين إلى الجسم وإزالة ثانى أكسيد الكربون أيضًا عن طريق الرئتين، كما أنه يساعد أيضًا فى الحفاظ على تدفق الدم.
وبسبب سوء صحة الرئتين والربو والسعال والأنفلونزا والتعب والتهاب الشعب الهوائية غالبًا ما نربطها بمشاكل التلوث، ولكن هناك عدة عوامل أخرى وراءها وفقا لتقرير موقع "healthline".
الرئة
التدخين
النيكوتين الموجود فى السجائر يدمر الرئتين ويسبب سرطان الرئة، كما أن التدخين السلبى يثبت أيضا أنه يشكل خطرا على الرئة.
غالبًا ما نستخدم المبيدات الحشرية لقتل البعوض والحشرات الأخرى الموجودة فى المنازل، ولكنها تحتوى على عناصر ضارة مثل الأمونيا والكلور.
طلاء المنازل
طلاء المنزل يحتوى على مواد كيميائية مميتة مثل المركبات العضوية التى يسبب استنشاقها ضرر للجسم والرئتين.
حرق القمامة
حرق القمامة ينتج غازًا مثل أكسيد النيتروجين، والذي يسبب أضرارًا جسيمة للرئة، فقد تواجه مشاكل مثل ألم الصدر بسبب استنشاق هواء نتجية حرق خشب أو قمامة.
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