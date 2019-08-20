خاص.. لاسارتي منع الأهلي من التعاقد مع ميتشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر مقرب من مجلس إدارة الأهلي المصري أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للزمالك عرض تولي مهمة تدريب الفريق الأحمر قبل نحو شهر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، إن وكيل المدرب الصربي تواصل مع مجلس إدارة القلعة الحمراء منذ نحو شهر، وأكد أن ميتشو يرغب في قيادة الأهلي وبدون أي شروط.

وأشار المصدر إلى أن القرار الذي اتخذه المجلس الأحمر قبل ذلك التوقيت بتجديد الثقة في الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للفريق، واستمراره في منصبه هو الذي وقف حائلا دون الدخول في مفاوضات مع المدرب الصربي.

وكان ميتشو استقال قبل أيام من تدريب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتزامن مع ذلك تعيينه في منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

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ويمتلك المدرب الصربي خبرة كبيرة بالتدريب في القارة السمراء تمتد إلى 18 عاما، حيث بدأها عام 2001 بقيادة فريق فيلا الأوغندي الذي توج معه ببطولات عدة للدوري المحلي قبل أن يتولى قيادة سان جورج الإثيوبي الذي دربه على فترتين تخللتهما تجربتان مع أورلاندو بيراتس ويانج أفريكانز التنزاني، وحقق معه ألقابا عدة أبرزها الدوري الإثيوبي 5 مرات.

وخلال تجربته الأولى القصيرة مع أورلاندو وصل معه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006، قبل أن يخرج أمام الصفاقسي التونسي الذي أخرجه أيضا من نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2010 مع الهلال السوداني، قبل أن يعاود المحاولة مجددا في دوري الأبطال ويخرج من نصف النهائي أيضا أمام الترجي.

يذكر أن الأهلي أعلن الأحد الماضي إقالة لاسارتي من منصبه بعد توديع كأس مصر من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد.