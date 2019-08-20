8 نصائح للوقاية من الولادة المبكرة.. السر في الزبادي

حذرت الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، من تناول الأدوية خلال فترة الحمل دون استشارة الطبيب، كأدوية البرد على سبيل المثال، والتي قد يشكل بعض الخطورة على الجنين.



والولادة المبكرة هي ظهور أعراض الولادة الطبيعية بعد الأسبوع الـ20 وقبل الأسبوع الـ37 من الحمل.

واستعرضت الدكتورة ندى حامد عددا من النصائح للوقاية من الولادة المبكرة، كان أولها متابعة الحمل مع الطبيب بانتظام للاطمئنان على صحتك وصحة طفلك، خاصة إذا كان لديك تاريخ لحدوث ولادة مبكرة، وذلك لإجراء الفحوصات واتخاذ الاحتياطات اللازمة في المواعيد المناسبة.





وكانت النصيحة الثانية أن يعرف الطبيب أيضا ما إذا كنتِ مصابة ببعض الأمراض الأخرى، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، حيث تزيد هذه الأمراض من خطر الولادة المبكرة.

أما النصيحة الثالثة فتشدد على تناول الغذاء الصحي المتوازن، لأنه يحمي صحتك وصحة جنينك خلال فترة الحمل، فاحرصي على تناول الغذاء الغني بفيتامين سي، مثل التوت والحمضيات والتي من شأنها الحفاظ على كمية المياه المحيطة بجنينك.

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ويحظى الزبادي بمكانة مهمة في هذا الموضوع لأنه يحتوي على مضادات للبكتيريا، ما يمنع الإصابة بالتهابات المهبل، وبالتالي يقلل من احتمالات الولادة المبكرة.

وهناك أيضا أسماك السلمون والجوز والمشمش والتي ينبغي الحرص على تناول كمية جيدة منه، فضلا عن الخضروات مثل القرنبيط والجزر، فهي جميعا تقلل من الالتهابات التي تؤدي إلى الولادة المبكرة.





وتوصي الدكتورة ندى حامد بتناول الفيتامينات والمكملات خلال فترة الحمل، خاصة حمض الفوليك والكالسيوم والحديد، بما يساعدك على الوقاية من الولادة المبكرة، كما أن هذه الفيتامينات أيضا تساعد على تعزيز صحتك وصحة طفلك، وتمنع حدوث تشوهات خلقية للجنين، ما يساعد بدوره على تقليل فرص حدوث ولادة مبكرة.

وتتضمن التوصيات أيضا تناول كميات كافية من السوائل كالماء والعصائر، فتناول ما يكفي من السوائل سيحدث فارقا كبيرا، خاصة بمعدل 8 أكواب من الماء يوميا لحماية نفسك من الانقباضات المبكرة. ولا تنسي تناول العصائر الطبيعية والألبان.

ومع تنفيذ كل ذلك، من المهم مراقبة الوزن، فاحذري السمنة، لأنها تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وتسمم الحمل، وكلاهما يزيد من خطر حدوث الولادة المبكرة.

وتقول الدكتورة ندى حامد إن التدخين الضار جدا بالصحة في الظروف العادية، وبالتالي يمكن تصور حجم الضرر الهائل الذي قد يلحقه بالمرأة الحامل، لذا احرصي على التوقف عن التدخين على الفور حفاظا على صحتك وصحة جنينك.



